Las bolsas europeas caen alrededor del 1 % mientras el petróleo sube cerca del 4 %

Madrid, 26 mar (EFE).- Las bolsas europeas bajaban alrededor del 1 % pasado el mediodía por el aumento, cercano al 4 %, del precio del petróleo ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude los ataques contra Irán este fin de semana cuando venza la tregua de cinco días que le ha dado.

A las 12:15 horas (11;15 GMT), Fráncfort perdía el 1,29 %, el índice Euro Stoxx 50 el 1,23 %, Londres el 1,15 %, Milán el 0,94 %, Madrid el 0,91 % y París el 0,85 %.

El traslado de paracaidistas estadounidenses al golfo Pérsico, que podrían ser utilizados para intentar controlar el estrecho de Ormuz, y el rechazo de Irán al plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiaban las tornas en esta jornada bursátil después de tres días al alza.

Renta4 Banco ha señalado en un informe que, según varios congresistas estadounidenses, "se estaría preparando una incursión terrestre con el fin de controlar la costa de Irán frente al estrecho y facilitar la navegación por el mismo".

También afectaba a los mercados la continuidad de los ataques entre Israel e Irán, que sigue bombardeando los países del golfo Pérsico, quiere imponer un peaje en Ormuz y ha amenazado con bloquear el estrecho de Bab al Mandeb, que separa el mar Rojo del océano Índico.

De esta manera, el precio del barril de petróleo brent se encarecía a esta hora el 3,85 %, hasta 106,15 dólares.

Casi dos horas después del inicio de la negociación bursátil el brent registraba el precio más alto del día hasta ahora, 106,45 dólares, que suponía una subida del 4,14 % (ayer cerró en 102,22 dólares con una caída del 2,17 %).

El gas natural para entrega en un mes en el mercado TTF de Países Bajos se negociaba a esta hora a 54,73 euros el megavatio hora con un alza del 5,1 %. El precio máximo de esta jornada se ha establecido en 55,225 euros, que implicaba un repunte del 6,05 % sobre el cierre del miércoles (52,07 euros).

La caída llegaba acompañada del descenso del 0,7 % de los futuros sobre los principales índices de Wall Street, que en la víspera había subido moderadamente, ya que el Dow Jones de Industriales ganó el 0,66 %, el S&P 500 el 0,54 % y el Nasdaq Composite el 0,77 %.

Sin embargo, las plazas asiáticas cerraron todas con pérdidas esta mañana: Seúl cedió el 3,22 %, Hong Kong el 1,89 %, Shanghái el 1,09 % y Tokio el 0,27 %.

Las ventas en el mercado de bonos también presionaban a las bolsas y la rentabilidad de la deuda alemana se situaba en el 3,026 %, con un aumento de 7,3 puntos básicos. El euro se depreciaba el 0,08 %, hasta 1,155 dólares.

La onza de oro troy bajaba el 1,2 %, hasta 4.450 dólares, en tanto que la plata perdía el 4,5 % y se negociaba a 67,99 dólares.

El bitcóin cedía el 2,2 %, hasta 69.425 dólares. EFE

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