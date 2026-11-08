La Justicia de Hong Kong rechaza la apelación final del periodista Ronson Chan por obstrucción policial

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Un tribunal de Hong Kong ha rechazado este sábado la solicitud del exlíder sindical de prensa, Ronson Chan, para presentar una apelación final contra su condena por obstrucción policial, por la que fue encarcelado durante cinco días.

La jueza del Tribunal Superior, Lily Wong, se negó el pasado viernes a conceder al expresidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong un recurso para llevar su apelación ante las autoridades judiciales competentes.

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Chan ha intentado anular su condena, derivada de un incidente ocurrido en septiembre de 2022, cuando se negó a mostrar su documento de identidad a un agente de policía de paisano mientras cubría una reunión del comité de propietarios en Mong Kok.

De esta manera, fue declarado culpable en septiembre de 2023 y condenado a cinco días en la cárcel, aunque se le concedió la libertad bajo fianza a la espera de la apelación. Aún así, el sindicalista cumplió la condena tras perder la apelación, también presidida por Wong en mayo.

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La defensa de Chan pidió otra apelación al Tribunal Supremo, cuestionando si el ordenamiento jurídico de la Policía que otorga a los agentes "poderes autónomos" para exigir a los manifestantes su identificación es de gran importancia general.

Por su parte, Wong ha afirmado que la legislación china es "inequívoca" y que los argumentos de la defensa ignoran disposiciones legales claras.

"Por lo tanto, no considero que el argumento presentado sea un argumento legal genuino. Incluso si lo fuera considero que no es razonablemente defendible", ha argumentado la jueza en su escrito.

A pesar del fallo emitido este viernes, el expresidente de la Asociación de Periodistas aún puede solicitar autorización para recurrir de forma directa ante el Comité de Apelaciones de Última Instancia.

Chan, quien encabezó el gremio entre 2021 y 2024, fue interceptado por un agente de Policía de paisano que argumentó una actitud "sospechosa" para pedirle la documentación, siendo arrestado tras negarse a identificarse a pesar de los reiterados apercibimientos.

La Asociación ha expresado su "profundo pesar" después de que Chan perdiera el recurso dictado en mayo y tuviese que cumplir una pena de cinco días de prisión por estos hechos. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) se ha mostrado "indignada" por el encarcelamiento del periodista.

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