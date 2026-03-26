Iberdrola bate su récord de pago de impuestos, con 10.410 millones de euros en 2025

Madrid, 26 mar (EFE).- La multinacional eléctrica Iberdrola pagó 10.410 millones de euros (más de 12.000 millones de dólares) en impuestos en 2025, la mayor contribución fiscal de su historia, en los países donde está establecida, como España (su matriz), Brasil y México, informó la compañía este jueves en un comunicado.

España figura a la cabeza, con 4.675 millones de euros (5.423 millones de dólares), un 8 % más que en 2024, seguida de Brasil, con 2.328 millones de euros (2.700 millones de dólares).

Detrás van Estados Unidos, con 1.384 millones de euros (1.605 millones de dólares); el Reino Unido, con 1.061 millones de euros (1.230 millones de dólares) y México, con 645 millones de euros (748 millones de dólares).

Con ello, España se consolida como el país donde Iberdrola abona más impuestos, casi la mitad del total del grupo, pese a que dos tercios del negocio y casi un 75 % de sus activos se encuentran en el extranjero.

En conjunto, Iberdrola destinó en 2025 el 44 % de su beneficio al pago de tributos que afectan a su cuenta de resultados. Ese año, también batió su récord de ganancias netas con 6.285 millones de euros, un 12 % más que el año anterior.

En los últimos cinco años, contribuyó con más de 45.000 millones de euros en impuestos, una cantidad equivalente a todos los dividendos percibidos por los accionistas entre 2001 y 2026, según la eléctrica. EFE