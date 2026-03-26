Bruselas expedienta a Snapchat por no proteger a menores de abusos y captación con fines ilícitos

La Comisión Europea ha iniciado una investigación formal contra Snapchat por una presunta violación de las obligaciones de seguridad, privacidad y protección del menor que le exige la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), por ejemplo por falta de medidas para impedir el acceso a la red de menores de 13 años o por no protegerles de adultos que falsean su identidad para captar niños con fines delictivos o venderles productos ilícitos.

"Desde el 'grooming' (acoso y abuso sexual 'online') y la exposición a productos ilegales hasta la configuración de cuentas que minan la seguridad de los menores, Snapchat parece haber pasado por alto que la DSA exige altos estándares de seguridad para todos los usuarios", ha criticado en un comunicado la vicepresidenta comunitaria para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

En este contexto, la conservadora finlandesa ha apuntado la sospechas de Bruselas de que la red social "expone a menores" a situaciones de acoso y captación y que infringe otras disposiciones de la norma europea que tienen que ver con la venta de productos ilegales --incluidas drogas-- o productos prohibidos a los menores, como el alcohol o los vapeadores.

En concreto, los servicios comunitarios creen que el sistema que ofrece Snapchat de "autodeclaración" para que los usuarios certifiquen que tienen más de 13 años --y por tanto pueden hacer uso de la plataforma-- es "insuficiente" para garantizar que los menores de esa edad no acceden. También sospechan que no está habilitado en la plataforma el instrumento para alertar de que hay menores de 13 años conectados, ni se evalúa adecuadamente si hay menores de 17 años conectados, que es una exigencia para poder garantizar una experiencia adaptada a su edad.

Otra de las irregularidades graves que investiga el Ejecutivo comunitario es si Snapchat permite el uso indebido de sus servicios por adultos que falsean su identidad para hacerse pasar por menores al registrarse con una edad falsa o modificarla más tarde, lo que en la práctica expone a los verdaderos menores de edad al riesgo de acoso o de exposición a contenidos o conductas inapropiadas y otros riesgos perjudiciales.

La Comisión también sospecha que la configuración predeterminada de Snapchat no ofrece suficiente privacidad, seguridad ni protección para los menores; por ejemplo al ofrecerles por defecto servicios como el de 'Buscar Amigos' u ofrecer de salida las notificaciones activadas.

Asimismo, la investigación preliminar apunta a irregularidades en las obligaciones de ofrecer información clara sobre cómo ajustar la configuración o por falta de medidas de moderación de contenidos para contener riesgos.

La apertura de un proceso formal permitirá ahora al Ejecutivo comunitario investigar "en profundidad" las sospechas identificadas durante su investigación preliminar, incluso llevando a cabo inspecciones o requiriendo información en detalle sobre su actividad a la propia compañía.

Con el expediente abierto, Bruselas puede en este tiempo tomar medidas interinas por incumplimiento de la DSA o validar cambios en el sistema ofrecidos por Snapchat para alinearse con el marco europeo y evitar sanciones.

El inicio de la investigación oficial supone que la Comisión Europea se hace cargo del caso que tenía abierto el Coordinador de Servicios Digitales (DSC) de Países Bajos y la Autoridad para Consumidores y Mercados (ACM) del país desde septiembre del pasado año por la venta de vapeadores a menores desde esta plataforma.