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Rusia toma localidad a 20 kilómetros de bastiones ucranianos de Sloviansk y Kramatorsk

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Moscú, 25 mar (EFE).- El Ejército ruso ha tomado la localidad de Nikíforivka, ubicada a menos de 20 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk y objetivos principales de la actual ofensiva rusa, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

"Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron la localidad de Nikíforivka de la república popular de Donetsk", indicó el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Según Defensa, las tropas rusas mantienen la presión en este sector del frente en las localidades de Druzhkokva, Kostiantínivka, Rai-Alexandrivka y otras, causando más de 200 bajas a las tropas ucranianas en la última jornada.

Rusia, que controla tres cuartos de la región de Donetsk, anexionada en septiembre de 2022, exige que Ucrania se retire también de la parte que sigue controlando Kiev como condición para poner fin a la guerra.

Ucrania considera inaceptable la exigencia rusa y esgrime, entre otras razones, los derechos de la población ucraniana que permanece en la parte de la región que sigue bajo control de Kiev.EFE

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