Las obras nominadas a los Premios Quirino 2026 se proyectarán en abierto en el Tenerife Espacio de las Artes

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana ofrecerán entre el 15 y 17 de abril actividades paralelas en Santa Cruz de Tenerife. Entre su oferta, destaca la proyección de las obras nominadas en 2026, con entrada libre y gratuita, en el Tenerife Espacio de las Artes.

Asimismo, los cuatro pilares que estructuran su área de industria --el Foro de Coproducción y Negocios, el Laboratorio de Futuros, el Encuentro Internacional de Canales de TV y Plataformas y la mesa de trabajo La mujer en la animación iberoamericana-- marcarán la antesala de la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará el viernes 17 de abril en el Auditorio de Tenerife Adán Martín.

Creados en 2018 con el objetivo de promocionar la animación de la región iberoamericana, los Premios Quirino cuentan con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado la "oportunidad" que supone acoger una gala que reconoce a la producción de la animación.

"Sin lugar a dudas, estos galardones son también un impulso a la actividad cultural, económica y a la innovación. Continuamos dando pasos para la dinamización y diversificación de la economía de Tenerife. Hay que seguir sumando esfuerzos entre todos", ha añadido.

NOVENA EDICIÓN

Por noveno año consecutivo, el Foro de Coproducción y Negocios será un espacio de encuentro para profesionales de la animación iberoamericana, como productoras, agentes de compras, distribuidores, canales de televisión e inversores. Del 15 al 17 de abril, este Foro congregará a unos 250 profesionales de más de 30 países, ampliando su duración a tres días.

En su última edición, se celebraron más de 1.300 reuniones con el objetivo de impulsar la coproducción, el desarrollo y la circulación de obras y proyectos de animación a nivel global.

3Cat, Animaking Studios, Animated U, ARTICHOKE, Autor de Minuit, Bambalina Entertainment, Barley Films, BBC Studios Kids & Family, Blue Spirit, Cake Entertainment, Canal Capital, Cartuna, Ceska Televize - Czech TV, Citizen Skull Productions, Coala Filmes, Dandeloo, DeAPlaneta, El Reino Infantil, Folivari, Folivari Internacional, Gigglebug Entertainment, Glitch, Globo, Golden Wolf, Heeboo, HRT - Croatian Radiotelevision, IKKI, Indie Sales, Kenchana, KiKA, Lupus Films, Miam!, Moetion Films, Momakin, NTV, Pipeline Studios, PlayLab Animation Studio, Pop Family Entertainment, Reel FX, RTP, RTVE, Superights, Taller del Chucho, Titmouse, Toonz Media Group, Tulipop, TV Cultura, Walking the Dog, Warner Bros. Animation, Warner Bros. Discovery y Wild Comet Media son algunas de las empresas que han confirmado su participación en este espacio, entre otras compañías del sector.

LABORATORIO DE FUTUROS

Creado en 2025, 'Laboratorio de Futuros: El nuevo pacto para el futuro de la animación iberoamericana' es una iniciativa estratégica impulsada por los Premios Quirino y la Fundación Ortega-Marañón de cara a alcanzar un ecosistema sostenible, innovador y competitivo en el sector.

El 16 de abril tendrá lugar una nueva sesión del Laboratorio de Futuros --"Nuevos modelos de financiación y distribución"--, centrada en los cambios que atraviesa la animación con foco en inversión, distribución y generación de IPs. El encuentro repasará el trabajo desarrollado en el último año -la presentación en MONDIACULT 2025, la primera edición de Quirino Lab y la sesión del Laboratorio de Futuros en Brasil, celebrada en São Paulo a principios de marzo.

También incluirá un conversatorio sobre financiación de proyectos de animación a través de activos digitales y la construcción de comunidades como motor de inversión con la participación de Sherry Gunther (HEEBOO/Claynosaurz) y Bobbie Page (Glitch). La jornada se completará con dinámicas de trabajo en grupo y una puesta en común coordinada por Federico Buyolo (Fundación Ortega-Marañón).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Las actividades profesionales de los Premios Quirino se completarán con el Encuentro Internacional de Canales de TV y Plataformas y la mesa de trabajo 'La mujer en la animación iberoamericana'. El primero celebrará su quinta edición el 15 de abril con profesionales de destacados canales y plataformas de Iberoamérica y Europa, que se reunirán para compartir experiencias, generar sinergias y explorar oportunidades de colaboración.

3Cat (España), BBC (Reino Unido), Canal Capital (Colombia), Ceska Televize - Czech TV (República Checa), Globo (Brasil), HRT - Croatian Radiotelevision (Croacia), KiKA (Alemania), NTV (Chile), RTP (Portugal), RTVE (España), TV Cultura (Brasil) y Warner Bros. Discovery (Argentina) son algunos de los medios que participarán en este encuentro organizado junto a Radiotelevisión Española (RTVE).

Al día siguiente, 16 de abril, se celebrará la mesa de trabajo La mujer en la animación iberoamericana, que, tras ocho años de trayectoria, se consolida como un espacio clave para fortalecer redes en la industria y promover la equidad y la representatividad de todas las voces. Creado con el objetivo de fomentar el intercambio, generar oportunidades y contribuir al desarrollo profesional de las participantes, el espacio reunirá a mujeres del Foro de Coproducción y Negocios, del programa de mentorías de Animation! y del programa MIANIMA, entre otras.

OBRAS NOMINADAS

Con el objetivo de promover a los nuevos talentos de la animación iberoamericana, algunos de los cortometrajes finalistas --tanto en la categoría de Cortometraje como en la de Cortometraje de Escuela-- estarán disponibles del 13 al 26 de abril en las plataformas de streaming Retina Latina (con acceso gratuito en todo el mundo previo registro) y Filmin (para suscriptores en España).

En las actividades abiertas al público tinerfeño, TEA - Tenerife Espacio de las Artes acogerá una programación especial de obras nominadas a los Premios Quirino 2026 con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Las proyecciones tendrán lugar el 21 y 28 de abril, y el 5, 12 y 19 de mayo.

El 13 de abril, el Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife acogerá el Beerworking de los Premios Quirino. Organizado en colaboración con El Gremio, este encuentro reunirá a estudiantes y profesionales de la ilustración, el cómic, el diseño, la animación y los videojuegos en una actividad abierta al público hasta completar aforo.

Seleccionadas entre 265 postulaciones, las 27 obras nominadas a la novena edición de los Premios Quirino aspiran a alzarse con el galardón en alguna de las siete categorías principales --Largometraje, Serie, Cortometraje, Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animación de videojuego y Videoclip--, así como en una o más de las tres categorías técnicas: Desarrollo visual, Diseño de animación y Diseño de sonido y música original. Los ganadores se darán a conocer el 17 de abril.