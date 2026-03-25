La Policía de Reino Unido detiene a dos hombres acusados de incendiar ambulancias de una organización judía

Las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad en el área del ataque muestran la posible participación de una tercera persona en los hechos que resultaron en la destrucción de cuatro ambulancias pertenecientes a Hatzalá, la organización de voluntarios que presta servicios médicos a comunidades judías en distintas partes del mundo. Según consignó la BBC, las autoridades han enfocado parte de la investigación en identificar y ubicar a este tercer sospechoso, luego de que las detenciones de los otros dos presuntos responsables fueran confirmadas este miércoles en Londres.

De acuerdo con el reporte de la BBC, la policía británica arrestó a dos individuos acusados de haber prendido fuego a las ambulancias en la zona de Golders Green, un barrio conocido por su importante comunidad judía. Los ataques ocurrieron el lunes pasado y provocaron la pérdida total de los vehículos, que quedaron completamente calcinados. Las fuerzas de seguridad atribuyen a los detenidos la intención de “hacer peligrar la vida de terceros” con estas acciones, y el incidente está clasificado bajo la hipótesis de un posible crimen de odio.

Según detalles proporcionados por la BBC, uno de los hombres, de 47 años, fue arrestado por la mañana en el noroeste de Londres; el segundo sospechoso, de 45 años, fue detenido en el centro de la ciudad. Ambos fueron identificados tras una investigación que incluyó el análisis de grabaciones y testimonios recabados por la policía.

La comisaria Helen Flanagan, citada por la BBC, describió los arrestos como un avance importante en la investigación. “Entendemos que la comunidad local va a seguir preocupada por esto y que la investigación sigue activa. Seguiremos trabajando para identificar, buscar y arrestar a todos aquellos que se vieran implicados”, declaró la funcionaria policial al medio británico, subrayando la relevancia de esclarecer los hechos para restablecer la seguridad en el área afectada.

El ataque motivó una respuesta inmediata en el ámbito político. El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó los hechos, usando el término “horrible” y “antisemita” para calificar lo ocurrido. Starmer expresó, según la BBC, que “este tipo de odio contra la comunidad judía no tiene lugar en la sociedad británica” y realizó un llamado público a la unidad nacional tras los ataques contra la organización de voluntarios.

El incidente tuvo repercusiones en la comunidad local, que ha manifestado inquietud por la seguridad y la posibilidad de que estos ataques respondan a motivaciones discriminatorias u hostiles hacia la población judía. Según el reporte de la BBC, la intensificación de la presencia policial en Golders Green y otros puntos de Londres busca disuadir incidentes similares y tranquilizar a los residentes.

Las investigaciones continúan y, mientras tanto, la policía solicita la colaboración del público para identificar al tercer sospechoso cuya presencia quedó registrada en las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos. La destrucción de los vehículos de emergencia también representa un impacto en la capacidad de respuesta médica para la comunidad atendida por Hatzalá, que opera con la ayuda de voluntarios y se encarga de proporcionar primeros auxilios y transporte médico a quienes lo requieren.

La BBC reportó que las indagaciones sobre los móviles y posibles vínculos de los detenidos permanecen en curso, en paralelo con las medidas adoptadas para reforzar el soporte a organizaciones comunitarias y de emergencias en la ciudad. Las autoridades reiteran el compromiso de mantener informada a la opinión pública a medida que avance el proceso judicial y policial relacionado con el caso.