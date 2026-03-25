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La National Portrait de Londres dedicará una exposición a Marilyn Monroe por su centenario

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Londres, 25 mar (EFE).- La National Portrait Gallery de Londres informó este miércoles de que dedicará el próximo mes de junio una gran exposición a la actriz estadounidense Marilyn Monroe (1926-1962) por el centenario de su nacimiento.

La muestra, que explorará la vida, la carrera y el legado de Monroe, incluirá retratos creados por muchos de los fotógrafos y artistas más importantes de los siglos XX y XXI, entre ellos Andy Warhol, Pauline Boty y Richard Avedon.

La exposición, que llevará el nombre de "Marilyn Monroe: Un Retrato" estará abierta del 4 de junio al 6 de septiembre.

Según la National Portrait, la muestra resaltará el papel que desempeñó la actriz en la construcción de su propia imagen y su influencia en fotógrafos y artistas.

Nacida el 1 de junio de 1926, Monroe es aún una figura clave en la cultura popular y una de las personas más fotografiadas del mundo, que fascinó e inspiró a grandes artistas, añade.

La exposición reunirá obras de Andy Warhol, Pauline Boty, James Gill, Rosalyn Drexler y Audrey Flack, junto con fotografías de más de 20 fotógrafos que marcaron una época, entre ellos Cecil Beaton, Philippe Halsman, Bernard de Hollywood, André de Dienes, Eve Arnold, Inge Morath, Alfred Eisenstaedt, Milton Greene, Sam Shaw, Richard Avedon y George Barris, según la galería.

Los fotógrafos que trabajaron con Monroe la describieron como la mejor modelo que jamás habían tenido.

El museo resalta que el impacto de la muerte de Monroe en 1962 fue un catalizador para la producción de numerosos retratos por parte de artistas a ambos lados del Atlántico.

La artista pop británica Pauline Boty, una ferviente admiradora, canalizó su dolor en pinturas como 'The Only Blonde in the World' (1963) y 'Colour Her Gone' (1962).

En Nueva York, Andy Warhol creó sus icónicas serigrafías, basándose en una fotografía publicitaria de la película Niágara (1953). EFE

vg/cg

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