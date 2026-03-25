Agencias

La Bolsa de Londres sube un 1,42 % ante las conversaciones entre EE.UU. e Irán

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Londres, 25 mar (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 1,42 % entre la esperanza de los inversores de que se resuelva el conflicto en Oriente Medio tras establecerse conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El índice principal, el FTSE 100, sumó 141,68 puntos hasta 10.106,84, en una buena jornada para las mineras, que se beneficiaron del repunte de los precios de las materias primas.

El mercado sigue de cerca los intercambios entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra iniciada por la primera potencia mundial e Israel el 28 de febrero.

Según los medios, Washington propuso un plan de quince puntos, que el Gobierno iraní rechazó y planteó en cambio cinco condiciones para la paz, que incluyen recibir reparaciones económicas y mantener el control sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del tránsito marítimo de petróleo.

En el Reino Unido, hoy se conoció también el último dato de inflación, que bajó al 3 % en febrero, antes de que comenzara la actual guerra, que se espera que eleve el índice de precios al consumo por el encarecimiento del crudo.

Subieron en Londres varias mineras, entre ellas Endeavour Mining, que ganó un 4,46 %; Anglo American, que avanzó un 3,90 %; y Fresnillo, que acabó con un 3,63 % más.

Entre los perdedores estuvieron el grupo de tiendas y plataformas de juego Entain Plc, que bajó un 1,81 %; la empresa de análisis de datos Relx, que descendió un 1,52 %; y la firma de informes de crédito Experian, cuyos títulos retrocedieron un 1,40 %. EFE

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