Kiev denuncia que 30 periodistas ucranianos están detenidos en Rusia y afea a la Cruz Roja que no los reconozca

Las autoridades ucranianas han denunciado que cerca de 30 periodistas ucranianos están detenidos de manera ilegal en territorio ruso desde que comenzó la invasión, hace ahora más de cuatro años, y ha afeado a la Cruz Roja que tan solo haya reconocido el caso de uno de ellos. "Supone un obstáculo adicional para su regreso", ha dicho.

El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dimitro Lubinets, ha cifrado en 26 el número de periodistas y trabajadores ucranianos de los medios de comunicación que está bajo arresto tanto en Rusia como en los territorios de Ucrania actualmente bajo control ruso.

Asimismo, ha señalado que en 2025 tan solo lograron repatriar a tres ciudadanos ucranianos, que habían sido detenidos cuando ejercían como profesionales de los medios de comunicación. Se trata de Dimitro Jiliuk, Mark Kaliush y Vladislav Yesipenko, ha detallado.

Por otro lado, ha lamentado que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no haya confirmado de manera oficial la detención de todas estas personas, en calidad de profesionales de los medios de comunicación, salvo una de ellas.

"El CICR, legalmente, 'no reconoce' al resto, lo que supone un obstáculo adicional tanto para su retorno como para el proceso de negociaciones", ha manifestado Lubinets, durante un foro sobre el trabajo de los medios de comunicación en tiempos de guerra, según recoge la agencia Ukrinform.

Igualmente ha querido poner en valor el trabajo de los profesionales de los medios durante el conflicto, víctimas habituales, ha destacado, de los bombardeos y los ataques con drones.

"Arriesgan sus vidas no solo cubriendo acontecimientos desde el frente, sino también desde ciudades que se consideran seguras", ha dicho. La ONG Reporteros sin Fronteras ha registrado 175 periodistas, tanto ucranianos como extranjeros, afectados por los combates en Ucrania desde que comenzó la operación rusa en febrero de 2022, de los cuales 16 han fallecido.