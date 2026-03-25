Junts censura el decreto de vivienda impulsado por Sumar y avisa que el de ayudas fiscales es "insuficiente"

Según la intervención de Miriam Nogueras en el Congreso, la ciudad de Barcelona se enfrenta a una situación que ella califica de “laboratorio experimental” como consecuencia de la aplicación de la Ley de Vivienda. La portavoz de Junts ha especificado que, tras la entrada en vigor de esta norma en la ciudad, la oferta de pisos en alquiler ha descendido un 90% y los precios se incrementaron un 63%. Estas declaraciones se han producido en el marco del debate parlamentario sobre los decretos en materia de vivienda y de ayudas fiscales impulsados por el Gobierno. Junts, a través de su representante, ha criticado abiertamente las propuestas presentadas, argumentando que no dan respuesta efectiva a los desafíos que experimentan familias y empresas, señala el medio original.

El medio de referencia ha informado que las críticas se dirigieron principalmente al decreto ley propuesto por Sumar, que contempla medidas como la prohibición de desahucios o la prórroga automática de los contratos de alquiler. Nogueras cuestionó la eficiencia y el diseño de estas medidas, alegando que la normativa “está tan mal hecha” que podría favorecer justamente a los grandes tenedores a través de la posibilidad de ampliar los contratos por dos años adicionales y manteniendo la cuota antigua, la cual resulta superior a los valores de mercado actuales, según indicó la portavoz. Además, vio en la legislación un perjuicio para los pequeños propietarios, ya que tendrían dificultades para recuperar sus viviendas si así lo desearan.

Respecto al otro gran eje del debate, el decreto con rebajas fiscales para amortiguar el efecto económico de la guerra entre Irán e Israel, Junts lo considera “insuficiente”. A pesar de esta postura, se mostró disposición por parte del grupo de Carles Puigdemont para apoyar el decreto en la votación prevista para el jueves, de acuerdo con la información difundida por el medio citado. Nogueras recordó durante su intervención que muchas de las medidas fiscales incluidas ya figuraban desde hacía tiempo en la agenda gubernamental y que desde Junts venían insistiendo, meses atrás, en la necesidad de una rebaja de impuestos. “Señor Sánchez, es consciente de que el real decreto que se vota mañana no es suficiente. Hay ausencias claras”, advirtió la portavoz, dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno.

En sus declaraciones recogidas por el mismo medio, Nogueras definió la política económica del Ejecutivo, especialmente la referida a vivienda, como un “absoluto fracaso”. La portavoz instó al Gobierno a abandonar lo que denominó la creación superficial de titulares y le exigió medidas más contundentes que verdaderamente protejan los intereses de los hogares y de las empresas. "Con ustedes y con sus políticas, las familias y las empresas están pagando la crisis, mientras el Gobierno se dedica a construir y a fabricar titulares", concluyó la diputada de Junts, según informó el medio.

Durante la sesión parlamentaria, en la que el presidente Pedro Sánchez rindió cuentas sobre la postura del Ejecutivo frente a la actual situación en Oriente Medio, el debate evidenció una distancia entre el Gobierno y Junts en los planteamientos y soluciones propuestas. Según la cobertura del medio original, la formación independentista expuso su preocupación porque el enfoque de los decretos debatidos no aborda los problemas estructurales del mercado inmobiliario ni contribuye de manera suficiente a paliar los efectos de la crisis derivada del conflicto internacional.

La percepción transmitida por Junts refuerza la idea de que aún persiste en España el debate entre regulación, fiscalidad y el acceso a la vivienda, quedando de manifiesto la dificultad para llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas respecto a los instrumentos legales y económicos más idóneos para superar las actuales dificultades. Tal como ha reportado el medio, la jornada parlamentaria puso de relieve las discrepancias sobre cómo articular políticas públicas efectivas y sostenibles dirigidas tanto a la vivienda como al apoyo fiscal en situaciones de crisis.