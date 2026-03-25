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El Instituto de Cine Británico distingue a Guillermo del Toro y le dedica una temporada

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Londres, 25 mar (EFE).- El director mexicano Guillermo del Toro participará este mayo en varios eventos en Londres con motivo de un ciclo dedicado a su cine creativo y poético por el Instituto de Cine Británico (BFI, por sus siglas en inglés), que además le concederá su máxima distinción, la Fellowship.

Del Toro recogerá ese galardón en la cena anual del organismo el 6 de mayo y, a partir de entonces, protagonizará una serie de actividades abiertas al público, entre ellas un acto central, 'En Conversación', el día 8 en la sede BFI Southbank, a orillas del río Támesis, según un comunicado difundido este miércoles por la institución.

El realizador intervendrá en persona entre el 8 y el 11 de mayo en presentaciones y coloquios en los edificios BFI Southbank y BFI IMAX, donde introducirá algunas de sus películas y dialogará con la audiencia.

El 9 de mayo presentará su cinta 'The Shape of Water', ganadora del Óscar a mejor película, e intervendrá en charlas tras proyecciones de 'Crimson Peak' y 'Pacific Rim', mientras que el día 10 introducirá su última cinta, 'Frankenstein', y participará en actividades en torno a la aclamada 'El laberinto del fauno'.

El programa incluye además una retrospectiva de su filmografía, desde su debut 'Cronos' (1992) -que será reestrenado en el Reino Unido e Irlanda el 15 de mayo- hasta sus trabajos más recientes.

El BFI destacó que la Fellowship reconoce la "extraordinaria contribución" de Del Toro al cine y su estilo distintivo, que combina fantasía, política y humanismo, y lo sitúa como una de las voces más singulares del cine contemporáneo. EFE

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