El director del OIEA apunta a posibles negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad "este fin de semana"

El anuncio de que las autoridades de Pakistán están dispuestas a hospedar conversaciones clave entre Estados Unidos e Irán surge mientras la guerra en Oriente Próximo alcanza su cuarta semana y afecta de forma notable la infraestructura económica, energética y productiva de Irán. De acuerdo con la información publicada por el diario italiano Corriere della Sera, el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha señalado la posibilidad de que ambos gobiernos mantengan una ronda de negociaciones en Islamabad durante el fin de semana. Esta iniciativa ocurre en un contexto donde la administración estadounidense, dirigida por Donald Trump, ha adoptado una postura menos ofensiva y abre la puerta a un nuevo proceso diplomático para alcanzar acuerdos que puedan ir más allá del ámbito nuclear.

Según consignó Corriere della Sera, Grossi anticipa que el encuentro podría abordar temas que superan el programa nuclear iraní, extendiéndose a los misiles, las milicias aliadas de la República Islámica y garantías de seguridad para Teherán. En este marco, el OIEA ha mostrado disponibilidad para participar en calidad de interlocutor imparcial con el objetivo de contribuir a una salida pacífica del conflicto. Grossi describió estas potenciales conversaciones como “más amplias”, y añadió que, tras tres semanas de enfrentamientos, el escenario de diálogo presenta matices inéditos respecto a intentos previos.

El diplomático argentino explicó, según reportó Corriere della Sera, que los últimos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero alteraron la dinámica de negociación. Hace aproximadamente un mes, el proceso se había interrumpido bruscamente luego de ese bombardeo, aunque mediadores como el ministro de Exteriores de Omán hicieron esfuerzos notables para mantener abierto el canal diplomático. Grossi comentó al medio italiano que “mi impresión era que aún estaban hablando” cuando la ofensiva militar frenó las gestiones, y precisó que “ese jueves por la noche no habíamos alcanzado un acuerdo”.

La participación del OIEA en el proceso resulta incierta debido a que el organismo se vio obligado a retirarse de Irán desde el comienzo de la guerra, según explicó Grossi a Corriere della Sera. A pesar de la falta de presencia física, continuó observando los desarrollos en las capacidades nucleares iraníes y advirtió que los actuales niveles de enriquecimiento de uranio, ubicados en el 60%, representan un motivo de alerta. Grossi destacó que “el 60% es un nivel casi militar”, y remarcó, según recogió el diario italiano, que hasta ahora ningún país sin armamento nuclear ha enriquecido uranio a semejante nivel. El jefe del OIEA atribuyó la presente ola de violencia, en cierta medida, a la disolución del Plan de Acción Integral Conjunto, acuerdo nuclear firmado por Irán en 2015. En su análisis, el colapso de este pacto derivó en una escalada de crisis a nivel regional.

En relación con las propuestas en el nuevo escenario, Grossi analizó que las conversaciones en Islamabad buscarán acuerdos que incluyan garantías en el área de misiles y control de las milicias aliadas de Irán, además de las cuestiones nucleares. Remarcó que en este ciclo diplomático se discutirán alternativas más integrales, en contraste con los acuerdos parciales de etapas previas, e interpretó que Estados Unidos podría exigir la suspensión total del enriquecimiento de uranio en la República Islámica. “Existen planes diplomáticos alternativos que permitirían que, por el momento, no haya más enriquecimiento porque la situación política, militar y de confianza no lo permite; y, en principio, reevaluar la cuestión dentro de cinco o diez años”, expresó el director del OIEA al Corriere della Sera.

Trump, por su parte, ha comunicado un cambio de enfoque en su política hacia Irán, revelando que los contactos actuales con Teherán son “muy sólidos”. Según el presidente estadounidense, citó Corriere della Sera, las discusiones recientes han producido “un importante consenso” sobre los puntos centrales para lograr un pacto capaz de poner fin a la guerra. Uno de los requisitos principales implicaría que la República Islámica renuncie de manera explícita a la obtención de armamento nuclear.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también expresó su intención de que Islamabad se convierta en sede de diálogos “concluyentes”, según las referencias citadas en Corriere della Sera. Sharif aspira a jugar un papel central en la facilitación de una solución integral para el conflicto, subrayando la disposición de su país a acoger unas “conversaciones significativas” entre Washington y Teherán.

Grossi, en la misma entrevista con el medio italiano, remarcó que los ataques recientes no han provocado daños irreversibles en las instalaciones nucleares iraníes, aunque sí han impactado fuertemente en otros sectores del país. El director del OIEA sostuvo que una pausa temporal en las actividades sensibles de Irán podría permitir el desarrollo de una base de confianza, hasta que se den nuevas condiciones políticas y de seguridad en la región para revaluar la continuidad del proceso nuclear iraní.

El colapso del acuerdo internacional de 2015, reiteró Grossi, constituye a su juicio uno de los detonantes del actual ciclo de violencia y dejó a la región sin un marco verificable de límites para el enriquecimiento de uranio. La ausencia de supervisión internacional en Irán desde el estallido de la guerra eleva la preocupación entre las potencias mundiales, según publicó Corriere della Sera, dadas las capacidades técnicas demostradas en materia nuclear por el gobierno iraní.

En paralelo, la posición iraní se mantuvo firme en negar que existan negociaciones en curso, según las comunicaciones oficiales destacadas por el Corriere della Sera. Las autoridades de Teherán han defendido su derecho al desarrollo nuclear en los márgenes del Tratado de No Proliferación, posición que suscita inquietudes entre los actores involucrados debido al nivel avanzado de enriquecimiento.

El desarrollo de las negociaciones proyectadas en Islamabad dependerá de la evolución de las posturas de Washington y Teherán en los próximos días, en un escenario donde la comunidad internacional observa atentamente las posibilidades de un acuerdo que estabilice la región y limite el programa nuclear iraní.