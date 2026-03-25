Agencias

Dimite la ministra italiana de Turismo a petición de Meloni pese a su resistencia inicial

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Roma, 25 mar (EFE).- La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanchè, ha presentado finalmente este miércoles su dimisión, como le había pedido públicamente la primera ministra, Georgia Meloni, después de haberse resistido a hacerlo en las últimas horas.

"Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministro que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades", se lee en una carta dirigida a la primera ministra y difundida por el ministerio.

La renuncia de Santanchè, de los ultraderechistas Hermanos de Italia de Meloni, había sido pedida públicamente por la mandataria tras las dimisiones de otros dos altos cargos del Ministerio de Justicia, en plena crisis del Gobierno tras su derrota en el reciente referéndum constitucional sobre la reforma judicial. EFE

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