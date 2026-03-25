Defensas antiaéreas rusas derriban 11 drones que se dirigían a Moscú

Moscú, 25 mar (EFE).– Las defensas antiaéreas rusas derribaron este miércoles once drones ucranianos que pretendían atacar objetivos en Moscú, informó el alcalde capitalino, Serguéi Sobianin, en su canal en la red de mensajería rusa MAX.

Uno de los aparatos no tripulados fue neutralizado por la noche y los otros diez, en la primera mitad de la jornada de hoy en un plazo de 40 minutos.

El Ministerio de Defensa ruso informó previamente de que derribó 389 drones ucranianos durante la noche pasada, en uno de los mayores ataques contra las regiones rusas y la anexionada península de Crimea desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

En los últimos días, Kiev también intensificó los lanzamientos de drones contra las regiones fronterizas rusas.

Así, solo en Briansk ayer fueron derribados más de 250 aparatos enemigos, según el gobernador local, Alexandr Bogomaz. EFE