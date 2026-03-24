Agencias

Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Járkov

Unidades militares rusas aseguran el control de Peschanoye, al noreste del país invadido, según fuentes oficiales de Moscú, que no han detallado cifras de bajas tras la operación, en un contexto de ofensiva regional sostenida

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El Ministerio de Defensa ruso no ha dado detalles sobre las bajas sufridas durante la operación militar que ha permitido el control de Peschanoye, una localidad situada en la provincia ucraniana de Járkov, incorporada al conflicto desde las primeras etapas de la invasión iniciada en febrero de 2022. Según informó el medio Europa Press, este avance forma parte del actual contexto de ofensiva regional sostenida en el noreste de Ucrania.

De acuerdo con Europa Press, Moscú comunicó este martes que unidades del grupo de fuerzas Norte han asegurado el control sobre la localidad de Peschanoye. El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del Ministerio de Defensa ruso en sus redes sociales. Este movimiento representa una continuación de la estrategia militar aplicada en la región, donde las fuerzas rusas se han enfocado en consolidar posiciones y avanzar en sectores específicos.

La provincia de Járkov se ubica en el noreste del territorio ucraniano y representa uno de los puntos más activos de la actual ofensiva rusa. Europa Press detalló que en septiembre de 2022, Rusia formalizó la anexión de las provincias parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. A estos territorios se suman avances en otras regiones como Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, que han sido objeto de incursiones militares rusas. Además, Moscú mantiene el control de la península de Crimea desde 2014, aunque la comunidad internacional no reconoce este acto de anexión.

La toma de Peschanoye se inserta en una secuencia de operaciones militares rusas que buscan reforzar la presencia en áreas limítrofes y consolidar el control sobre los territorios ocupados. Europa Press reportó que las autoridades rusas no han ofrecido información sobre el número de bajas en el marco de los combates recientes, manteniendo la opacidad respecto a los efectos humanos del conflicto en el terreno.

La invasión de Ucrania, ordenada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022, sigue generando cambios en el mapa de control territorial. Europa Press indicó que los intentos rusos por afianzar su presencia en Járkov y en otras provincias han generado una dinámica de enfrentamientos persistentes, sin que se hayan proporcionado cifras oficiales sobre el impacto de estas acciones.

Diferentes fuentes oficiales rusas han difundido los avances a través de redes sociales y medios estatales, centrando la comunicación en los logros territoriales alcanzados. La anexión de territorios en 2022 y el control actual de localidades como Peschanoye subrayan la estrategia del gobierno ruso, que busca consolidar y extender sus posiciones al noreste de Ucrania, según consignó Europa Press.

La comunidad internacional sostiene la no legitimidad de las anexiones rusas, incluida la de Crimea en 2014 y las más recientes en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Europa Press recordó que estos movimientos han sido motivo de sanciones y condenas por parte de distintos gobiernos y organismos internacionales, quienes insisten en la integridad territorial de Ucrania.

La situación en las provincias orientales y nororientales del país invadido continúa siendo objeto de atención, ya que las operaciones y los anuncios oficiales no incluyen detalles sobre las consecuencias humanas, tanto para las fuerzas armadas como para las poblaciones civiles afectadas. Según reiteró Europa Press, la falta de información sobre cifras de bajas evidencia la opacidad que rodea el desarrollo de las hostilidades en la zona.

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