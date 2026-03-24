Abiertas las inscripciones de la XV TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador

La prueba prevé la participación de más de 2.000 ciclistas procedentes de distintos puntos, quienes recorrerán un trayecto de montaña de 138 kilómetros por la provincia de Valencia. El evento se celebrará el 19 de septiembre y tendrá como punto de salida el Oliva Nova Beach&Golf Resort. Según informaron los organizadores citados por la agencia EFE, la tradicional marcha cicloturista TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador abrió hoy el periodo de inscripción para esta decimoquinta edición.

De acuerdo con EFE, el recorrido trazado incluye ascensos de referencia en la zona, como el Coll de Rates y el Puerto de Vall d’Ebo. Estas zonas de montaña se alternarán con segmentos que permitirán a los participantes disfrutar de panorámicas sobre el mar Mediterráneo, configurando así un itinerario variado que busca atraer tanto a ciclistas aficionados como experimentados.

EFE detalló que la marcha partirá desde el Oliva Nova Beach&Golf Resort, uno de los complejos turísticos más emblemáticos de Oliva, en la provincia de Valencia. Desde el inicio, los participantes afrontarán un circuito que combina la exigencia de los puertos de montaña con el atractivo del entorno natural y las vistas costeras que caracterizan a esta región.

Entre las novedades que presenta esta edición, el medio EFE destacó la incorporación de Gobik como nuevo patrocinador técnico, marca encargada de diseñar el maillot oficial que distinguirá a los participantes de 2024. Además, la empresa 226ERS se suma como colaborador en el área de nutrición deportiva, poniendo a disposición de los ciclistas sus productos en los puntos de avituallamiento situados a lo largo del recorrido.

La marcha cicloturista está considerada una de las pruebas de referencia en el calendario español para los aficionados a este deporte. Según consignó EFE, año tras año ha incrementado tanto el número de inscritos como el nivel organizativo y de sponsors interesados en sumarse a la cita. La colaboración con patrocinadores especializados apunta a mejorar la experiencia de los participantes y reforzar el prestigio del evento.

La organización también recordó que, para poder participar, las personas interesadas deben formalizar su inscripción a través de los canales digitales habilitados. Se espera que, debido a la popularidad y al alcance nacional de la prueba, las plazas se agoten en un corto plazo, como ha ocurrido en convocatorias anteriores.

EFE informó que la XV edición del Gran Fondo Alberto Contador cuenta con el respaldo de instituciones locales y autonómicas, así como de entidades deportivas y empresariales vinculadas al ciclismo. Esta colaboración facilita la logística del evento y garantiza la seguridad y los servicios a lo largo del circuito. Además, la localidad de Oliva y sus alrededores se preparan para acoger a participantes y acompañantes, que generan un notable impacto económico y turístico en la zona cada año.

La elección del Coll de Rates y el Puerto de Vall d’Ebo responde, según la organización citada por EFE, tanto a su atractivo paisajístico como a su reconocimiento entre los aficionados por su dureza y su tradición en el ciclismo regional. Estos puertos suponen para muchos ciclistas un reto personal y un aliciente adicional para inscribirse en la prueba.

El impacto de la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador se deja sentir más allá de la mera celebración deportiva. EFE recogió que la presencia de más de 2.000 ciclistas y sus equipos contribuye a dinamizar la hostelería, los alojamientos y el comercio local de Oliva durante los días previos y posteriores al evento. El itinerario, al transcurrir por distintas localidades, implica colaboración logística con los municipios atravesados para garantizar tanto el normal desarrollo de la marcha como la convivencia con el tráfico local.

La edición de este año pone énfasis en la experiencia de los participantes, gracias a la integración de productos específicos de nutrición y equipamiento de diseño exclusivo. Según publicó EFE, la marcha busca consolidar su propuesta como un evento de referencia en el calendario internacional de cicloturismo amateur, con la presencia confirmada de corredores de distintos perfiles y edades.

Finalmente, los interesados pueden consultar las condiciones de inscripción, los detalles del recorrido y los servicios adicionales ofrecidos en la web oficial del evento, tal como informaron los organizadores a EFE. La marcha se perfila como una cita destacada del ciclismo no competitivo en la Comunidad Valenciana, combinando deporte, turismo y actividades relacionadas con el ocio activo.