Un avión de transporte del Ejército de Colombia se estrella en el sur del país

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que ya se encuentran desplegados equipos militares en la zona de Puerto Leguízamo, en la región de Putumayo, tras el accidente de una aeronave de transporte C-130 Hércules del Ejército de Colombia sucedido este lunes. De acuerdo con la información publicada por la misma fuerza aérea a través de redes sociales, la aeronave sufrió el siniestro durante las maniobras de despegue, aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de víctimas ni detalles sobre posibles afectados.

Según reportó el medio, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la naturaleza del accidente señalando que el avión transportaba tropas de la Fuerza Pública cuando ocurrió el incidente. El funcionario indicó que tras conocerse el hecho, se activaron inmediatamente los protocolos de emergencia para brindar atención tanto a las víctimas como a sus familiares. El ministro Sánchez remarcó que continúan las labores de búsqueda de información precisa y que todavía falta determinar la cantidad exacta de personas que se encontraban a bordo al momento del accidente, así como esclarecer las causas que llevaron al siniestro.

La Fuerza Aeroespacial reiteró que las Fuerzas Militares de Colombia permanecen en la zona con el objetivo de controlar la situación y garantizar la atención adecuada de la emergencia. Se ha dado inicio a una investigación oficial para determinar cómo y por qué se produjo el accidente, un proceso que involucra tanto el levantamiento de información técnica sobre la aeronave como la recopilación de testimonios e informes del personal presente en la pista durante el despegue.

El ministro Pedro Sánchez, según detalló el medio, hizo hincapié en la necesidad de evitar rumores o especulaciones en torno al número de afectados o fallecidos, e instó a esperar información oficial. Expresó sus condolencias a las familias vinculadas con el incidente, destacando el significado del evento para el país y solicitando respeto ante el dolor de quienes pudieran verse involucrados.

Tal como difundió la Fuerza Aeroespacial Colombiana en su mensaje, las acciones inmediatas tras el evento consistieron en el despliegue de unidades para la atención de la emergencia y en la coordinación con las autoridades locales de Puerto Leguízamo. Esta zona, ubicada en el extremo sur del país, se ha convertido en el centro de las operaciones de rescate y de la evaluación sobre las consecuencias del suceso.

El medio consignó que la investigación abierta busca establecer tanto las condiciones de la pista de despegue como el estado técnico del C-130 Hércules, un modelo de aeronave empleado comúnmente en misiones de transporte militar y apoyo logístico. No se conocen por el momento informes oficiales sobre las hipótesis iniciales relacionadas con fallos mecánicos, condiciones meteorológicas adversas u otros factores externos que hayan podido incidir en el accidente.

Las autoridades han reiterado el compromiso con la transparencia y la entrega periódica de información conforme avance el proceso de evaluación y respuesta. La emergencia en Puerto Leguízamo ha motivado acciones coordinadas de distintas áreas de las Fuerzas Militares y de organismos de respuesta a emergencias, enfocadas tanto en la atención médica y psicológica para los posibles sobrevivientes y sus allegados, como en la recopilación de datos fidedignos para sustentar la investigación formal.

Mientras persiste la incertidumbre sobre la cantidad de víctimas y la magnitud de los daños, la prioridad oficial sigue centrada en la asistencia humanitaria y en el esclarecimiento del accidente, según han reiterado autoridades y fuentes citadas por el medio.