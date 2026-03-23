La Policía de Londres investiga como posible delito de odio antisemita el incendio de cuatro ambulancias judías

Las explosiones registradas durante el incendio de cuatro ambulancias de la comunidad hebrea en Golders Green, al norte de Londres, podrían vincularse con la presencia de botes de gas en los vehículos afectados, según detalló la Policía Metropolitana en un comunicado. Estas detonaciones llevaron a la evacuación preventiva de viviendas cercanas y al bloqueo temporal de las carreteras del área, mientras los servicios de emergencia controlaban la situación e impedían que el fuego se extendiera.

Según informó la Policía Metropolitana de Londres, el incendio de las ambulancias pertenece al servicio de emergencias judío de la zona y está siendo investigado como posible delito de odio antisemita. Los agentes permanecen en el lugar del suceso manteniendo medidas de seguridad reforzadas, después de que todas las llamas fueran extinguidas sin que se hayan reportado heridos.

El medio informó que los servicios de emergencia actuaron rápidamente para sofocar los incendios y asegurar la zona ante la posibilidad de más explosiones derivadas del material almacenado en los vehículos siniestrados. De acuerdo a la Policía, la presencia de artículos potencialmente combustibles complicó las labores de extinción y motivó la evacuación como medida preventiva.

La superintendente Sarah Jackson, responsable policial en el área, comunicó que la investigación avanza con carácter urgente. Jackson expresó que estos hechos generan una “gran preocupación” en la comunidad local y explicó que, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones, las pesquisas apuntan a la posible implicación de tres sospechosos. “Estamos revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y tenemos constancia de la existencia de vídeos en Internet”, manifestó Jackson según consignó la Policía Metropolitana, alentando a cualquier testigo o persona con información relevante a colaborar con la investigación.

Tal como publicó la Policía Metropolitana, además de la investigación en curso, se ha dispuesto una mayor vigilancia en la zona. Jackson transmitió a los líderes religiosos un mensaje de tranquilidad, asegurando que habrá una presencia policial “muy visible” y que se realizarán “patrullas adicionales” en el área mientras avanzan las indagaciones, para garantizar la seguridad de quienes residen allí y de los centros comunitarios cercanos.

Según describió la fuerza de seguridad, el episodio ha provocado alerta tanto entre los residentes como entre las autoridades, en particular al tratarse de un ataque dirigido contra vehículos de emergencia identificados con la comunidad hebrea. Las diligencias policiales se centran en determinar las causas exactas del incendio, la posible premeditación y la identidad de los responsables.

El medio reportó que la Policía de Londres trata el suceso, en principio, como un posible crimen motivado por odio antisemita, dada la naturaleza de los vehículos afectados y el contexto del ataque. Fuentes policiales se comprometieron a mantener informada a la comunidad sobre el avance de las investigaciones y pidieron la colaboración de la ciudadanía, en especial de quienes hayan presenciado movimientos inusuales o puedan tener registros audiovisuales que permitan identificar a los responsables.

El corte de carreteras y las evacuaciones afectaron el funcionamiento habitual del barrio, incrementando la presencia de efectivos de seguridad y generando preocupación entre los habitantes. Las autoridades enfatizaron que todas las medidas se adoptaron con carácter preventivo para evitar daños mayores o poner en riesgo a los vecinos ante cualquier posible incidente vinculado a los restos calcinados de las ambulancias.

Mientras se desarrolla la investigación, la Policía Metropolitana reiteró su intención de revisar todo el material disponible y emplear todos los recursos tecnológicos a su alcance para esclarecer el hecho. Afirman que uno de los objetivos principales consiste en garantizar la seguridad de la comunidad local, en especial dada la sensibilidad que rodea a los hechos investigados y el contexto actual en el que se han producido.

Además, la policía londinense solicitó la colaboración ciudadana para obtener más datos sobre la secuencia de los sucesos y la identidad de los sospechosos. Las autoridades aseguraron continuar analizando los indicios recuperados y enfatizaron la importancia de que cualquier persona que tenga información relevante se comunique de inmediato a través de los canales oficiales habilitados para tal fin.