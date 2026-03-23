La Policía de Kenia investiga la desaparición del exministro de Exteriores Raphael Tuju

Nairobi, 23 mar (EFE).- La Policía de Kenia inició una investigación por la desaparición del exministro de Asuntos Exteriores Raphael Tuju, en paradero desconocido desde este fin de semana tras el hallazgo de su vehículo abandonado en Nairobi.

"Tuju fue reportado como desaparecido por su familia el domingo 22 de marzo de 2026. Su vehículo fue descubierto abandonado a lo largo de Miotoni Lane en Karen, con las luces de emergencia encendidas", reza un comunicado de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) recogido este lunes por medios locales.

Un guardia de seguridad de la zona alertó a las autoridades sobre el hallazgo del vehículo, que fue trasladado a la comisaría de Karen para un análisis forense "más detallado".

El cuerpo policial informó de que los esfuerzos para contactar con Tuju "han sido infructuosos hasta el momento", y que su teléfono se encuentra apagado.

Además, la DCI señaló que la familia se ha negado a que los investigadores accedan a su residencia en el exclusivo barrio de Karen, por lo que pidió la "plena cooperación" de todas las partes.

La propia familia afirmó que Tuju desapareció el sábado junto a su conductor cuando se dirigían a una entrevista de radio.

El exministro libra actualmente una batalla legal por la propiedad del Parque Empresarial Dari en Karen, aunque la Policía no ha relacionado ese litigio con la desaparición.

Dicha disputa gira en torno a un presunto impago de un préstamo de 1.900 millones de chelines kenianos (unos 12,6 millones de euros) contraído con el Banco de Desarrollo de África Oriental (BADE) en 2015.

Tuju, de 66 años, fue ministro de Exteriores de 2005 a 2007 y ministro sin cartera de 2018 a 2022, bajo el Gobierno del entonces presidente, Uhuru Kenyatta (2013-2022). EFE