Kallas ve "muy positivo" el aplazamiento de ataques de EEUU a infraestructuras energéticas de Irán

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, enfatizó la importancia que tuvo el anuncio de Joe Biden sobre posponer por cinco días cualquier operación militar contra instalaciones energéticas en Irán, asegurando que evitar acciones armadas ofrece la oportunidad de frenar el deterioro regional y promueve una posible vía de diálogo en Oriente Próximo. Así lo indicó en una comparecencia pública en Abuya, tras reunirse con el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, tal como reportó el medio que proporciona la información.

Durante la conferencia, Kallas afirmó que la suspensión de los ataques estadounidenses podría ayudar a contener la escalada de la guerra en la región, al considerar que las operaciones militares contra infraestructuras energéticas están generando consecuencias negativas y amplificando la inestabilidad, de acuerdo con la fuente facilitada. Manifestó: “Creo que la reciente declaración de que no habrá ataques contra infraestructuras energéticas es un desarrollo muy positivo. Creo que cualquier ataque a infraestructuras está causando caos en la región y escalando aún más esta guerra”, según recogió el medio.

Estos pronunciamientos se produjeron después del anuncio de Biden, quien el sábado advirtió a Irán con un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de bombardear objetivos energéticos si no cumplía sus demandas, según publicó la fuente original. Frente a esta situación, el mandatario estadounidense comunicó posteriormente la decisión de aplazar toda medida militar durante cinco días y destacó que, en las jornadas recientes, Estados Unidos e Irán sostuvieron contactos “muy buenos y constructivos” orientados a resolver completamente las diferencias en Oriente Próximo, detalló el medio.

La jefa de la diplomacia europea insistió en que dar prioridad a las vías diplomáticas es crucial para evitar una mayor expansión del conflicto que ya afecta de manera significativa a la estabilidad regional. Kallas subrayó que la posibilidad de evitar ataques contra instalaciones estratégicas representa una oportunidad para reiniciar negociaciones y restaurar cierto grado de normalidad en el flujo energético internacional, tal como detalló el medio.

Según enfatizó la propia Kallas en la capital nigeriana, cualquier acción que cause daño a infraestructuras energéticas afecta no solo a la población local, sino que además eleva el riesgo de repercusiones globales en el suministro de energía, considerando la importancia del estrecho de Ormuz como uno de los principales corredores mundiales para el transporte de petróleo y gas, de acuerdo con la información proporcionada.

El contexto en el que se produce esta declaración refleja la preocupación europea ante la posibilidad de que un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán derive en un conflicto mayor y provoque alteraciones en los mercados internacionales, reportó la fuente. La incertidumbre por el cierre temporal del estrecho de Ormuz y la amenaza de bombardeos ha generado especial atención en la comunidad internacional y en los gobiernos europeos, quienes han reiterado la necesidad de evitar respuestas militares y privilegiar el diálogo diplomático.

Kallas sostuvo que la cooperación con socios diplomáticos regionales resulta esencial para alcanzar una reducción de la tensión y promover una solución pacífica y negociada entre las partes involucradas, según consignó el medio. Añadió que la Unión Europea mantiene su esfuerzo por mediar y propiciar conversaciones que permitan restaurar la seguridad y garantizar el funcionamiento normal de las infraestructuras vitales para la economía global.

El aplazamiento anunciado por Washington ha sido interpretado en círculos diplomáticos como una oportunidad para crear un margen de acción con el fin de retomar conversaciones antes de que se produzcan más daños. Tanto Estados Unidos como Irán informaron sobre las recientes discusiones bilaterales y manifestaron la intención de encontrar una salida negociada, según publicó el medio.

Estados Unidos había lanzado un ultimátum sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos de tránsito petrolero más relevantes a nivel mundial, cuyas condiciones afectan a todos los países que dependen de la energía que circula por esa vía, según la información. La decisión de suspender temporalmente los ataques cambió la dinámica inmediata del conflicto, permitiendo a otros actores internacionales, como la Unión Europea, intervenir con llamados a la calma y el diálogo.

Distintos portavoces de la UE destacaron que la escalada militar solo incrementa el sufrimiento de las personas en la zona y agrava la situación económica y humanitaria. El pronunciamiento de Kallas desde Nigeria, junto con la postura de los líderes europeos, resalta la preocupación existente sobre los riesgos que conlleva una confrontación prolongada, según detalló la fuente.

A lo largo de las últimas semanas la tensión se mantuvo elevada, tras varios incidentes en la región relacionados con el tránsito de buques y operaciones en el estrecho. La amenaza de ataques sobre infraestructuras energéticas incrementó la alarma en el mercado internacional de combustibles fósiles, generando presión sobre los precios y la seguridad del suministro, tal como reportó el medio.

Según el mensaje publicado en redes sociales por el presidente estadounidense, "Me satisface informar de que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo", frase traducida y consignada por la fuente. Esta declaración indicó cambios en el tono diplomático y abrió expectativas sobre una reducción progresiva de la tensión en la zona, de acuerdo con la información facilitada.

El anuncio coincidió con movimientos diplomáticos de otros actores regionales y globales. Países europeos y organismos multilaterales reiteraron la necesidad de proteger las infraestructuras energéticas y el libre tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, subrayando la importancia de la cooperación internacional para mantener la seguridad y la estabilidad, conforme indicó el medio.

El mensaje de la Alta Representante europea evidenció la preferencia de la Unión Europea por soluciones negociadas y una intervención activa en los procesos multilaterales destinados a prevenir la guerra y restaurar el diálogo entre Washington y Teherán. Kallas enfatizó, de acuerdo con la fuente, que los efectos de las acciones militares no se limitan al enfrentamiento inmediato, sino que tienen repercusiones a largo plazo sobre la economía global y la seguridad energética, especialmente en momentos de alta volatilidad en el mercado internacional.