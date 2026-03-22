Obispo de Tenerife espera que el Papa llame la "atención" a instituciones sobre el "drama humanitario" de los migrantes

Durante la preparación de la visita papal se ha considerado la posibilidad de que el Pontífice acuda a El Hierro, isla que en algunas ocasiones ha recibido más del doble de migrantes que el total de su población, cercana a los 11.000 habitantes. En mayo de 2025, el volcamiento de un cayuco provocó la muerte de tres niñas y cuatro mujeres, lo que ha puesto nuevamente en el foco la magnitud del drama humanitario en la ruta atlántica. De acuerdo con Europa Press, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, manifestó que el Papa León XIV podría utilizar su presencia en las Islas Canarias para llamar la atención de instituciones nacionales e internacionales sobre la situación de los migrantes que llegan en patera al archipiélago.

Según declaró Eloy Santiago en entrevista con Europa Press, el objetivo es que la visita del Papa, prevista entre el 6 y el 12 de junio, concluya con un mensaje claro dirigido tanto al pueblo canario como a las autoridades locales. El obispo expresó su esperanza de que el Pontífice emita una llamada de atención que impulse a los responsables políticos a reconocer el alcance de la crisis humanitaria provocada por los flujos migratorios hacia España y en particular a Canarias. Añadió que espera un mensaje de ánimo tanto para la población local, que participa en la acogida, como para los organismos canarios que buscan ofrecer refugio y acompañamiento a quienes arriban tras cruzar el Atlántico.

El obispo Santiago subrayó, según publicó Europa Press, la importancia de que el mensaje papal contribuya a combatir bulos y juicios erróneos respecto a las personas migrantes. Rechazó categóricamente que se asocie a quienes llegan a Canarias en patera con conductas delictivas. Subrayó que “son personas que incluso, bueno, algunos han pagado un dineral por venir en ese cayuco, incluso 6.000 euros”, lo que, en palabras del prelado recogidas por el medio, evidencia la magnitud del sacrificio involucrado para intentar alcanzar suelo europeo.

Según detalló Europa Press, las propuestas presentadas al Vaticano para la organización del viaje contemplan tanto la visita al muelle de la Restinga en El Hierro —punto de llegada de muchas embarcaciones— como la posible presencia del Pontífice en algún campamento de migrantes en Tenerife, entre ellos el de Las Raíces. El muelle de la Restinga representa un lugar simbólico, al ser la primera escala donde los recién llegados son recibidos y permanecen hasta tres días en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Posteriormente, estos migrantes se trasladan a otros centros de acogida.

El obispo indicó a Europa Press que, por cuestiones logísticas, de seguridad y de agenda, resulta complejo que el Papa pueda trasladarse a El Hierro, dado el tiempo limitado de su estancia en la diócesis y el calendario de actividades programadas. No obstante, señaló que no descartan ninguna opción. Añadió que la visita a un campamento de migrantes en Tenerife permitiría un contacto directo con la realidad diaria de la masificación y los retos que enfrenta el sistema de acogida en la isla, considerando el elevado número de personas atendidas en estos centros y la presión que afrontan tanto los migrantes como los servicios de atención.

La preparación de la visita ha supuesto un desafío significativo para la diócesis, según explicó Eloy Santiago a Europa Press, dado que se han dispuesto menos de tres meses para organizar un acontecimiento que consideran histórico: será la primera vez que un Papa realiza un viaje oficial a las Islas Canarias. Las autoridades eclesiásticas y civiles trabajaban en la definición del itinerario papal y en el desarrollo de los mensajes clave que marcarán el discurso en la visita.

Europa Press reportó que, en las conversaciones dirigidas al Vaticano, la diócesis de Tenerife ha insistido en visibilizar las particularidades del fenómeno migratorio en El Hierro, tanto por la sobrecarga de llegadas en proporción a su población como por los episodios de pérdidas humanas ocurridas recientemente. La selección de los lugares que visitará el Pontífice pretende representar, por un lado, ese carácter emblemático del primer punto de entrada y, por otro, la realidad de la convivencia diaria con la migración en los espacios de acogida temporales.

El obispo también expresó su deseo de que las palabras del Papa León XIV constituyan una invitación para quienes escuchan a “no dejarse llevar por manipulaciones ideológicas, noticias falsas o prejuicios” sobre los migrantes, según consignó Europa Press. Criticó abiertamente la estigmatización y reiteró la necesidad de abordar el fenómeno desde la perspectiva humanitaria, destacando las historias de quienes arriesgan su vida y sus recursos con la esperanza de encontrar refugio y oportunidades en Europa.

La visita papal se percibe tanto por la Iglesia local como por el propio obispo de Tenerife como una ocasión para situar la agenda migratoria en el centro del debate público y político, en medio de tensiones relacionadas con la gestión de la migración irregular en España y con la respuesta institucional frente a las demandas humanitarias planteadas por las repetidas crisis de afluencia en el Atlántico. Europa Press indicó que la diócesis mantiene la expectativa de que, a raíz del paso del Pontífice, gobiernos y organismos internacionales revisen sus políticas y asuman un mayor compromiso con la atención y protección de las personas migrantes que llegan a las islas.