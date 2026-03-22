Ghana rescata y repatria a 44 ciudadanos víctimas de una red fraudulenta en Nigeria

Nairobi, 22 mar (EFE).- El Gobierno de Ghana anunció el rescate y repatriación de 44 ciudadanos ghaneses atrapados en una red de reclutamiento fraudulenta en Nigeria, tras una operación coordinada con las autoridades de seguridad nigerianas, informó este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores ghanés en un comunicado.

Las personas fueron engañadas mediante redes sociales y canales de reclutamiento informales, con falsas promesas de empleo y oportunidades de viajes, pero a su llegada, fueron sometidas a condiciones de explotación, incluyendo restricción de movimiento, coerción psicológica y fueron presionadas para reclutar a otros.

“Tras una operación coordinada el 16 de marzo por las autoridades de seguridad nigerianas (...) en colaboración con las instituciones ghanesas pertinentes, las víctimas llegaron a Acra el 20 de marzo”, añadió el documento.

Ghana había advertido el 13 de marzo pasado contra las actividades de individuos y redes que estarían suplantando a personal de la empresa QNET, una compañía de venta directa y marketing multinivel (MLM) fundada en Hong Kong, que vende productos de bienestar, estilo de vida y tecnología.

“El Gobierno de Ghana está trabajando estrechamente con sus homólogos nigerianos y las partes interesadas pertinentes para facilitar los esfuerzos en curso para desmantelar las redes criminales involucradas”, concluyó el Ministerio.

A fines de enero pasado, la firma hongkonesa advirtió que “organizaciones criminales a menudo se hacen pasar por distribuidores de QNET para atraer a víctimas desprevenidas”.

La compañía indicó estar trabajando con las autoridades ghanesas para combatir las estafas y proteger a la ciudadanía, mediante una Oficina de Cumplimiento de QNET en Acra y remarcaron que ellos no ofrecen empleos, visas ni oportunidades de viaje al extranjero. EFE