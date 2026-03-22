Cuerpo, sobre la bajada de impuestos a los carburantes: "Vigilaremos que no haya enriquecimientos injustos"

El titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó que los ahorros derivados de la reciente rebaja fiscal sobre los carburantes podrían situarse en torno a los 25 o 30 céntimos por litro, lo que supondría para los automovilistas españoles un descenso de aproximadamente 20 a 30 euros en el gasto para un depósito completo de un coche utilitario. En este contexto, Cuerpo subrayó que la volatilidad y la incertidumbre presentes actualmente en los mercados energéticos hacen imprescindible que el Gobierno se enfoque especialmente en la evolución de los precios, dado el impacto directo que éstos tendrán sobre los índices de inflación correspondientes a los meses de marzo y abril. Según publicó El País y consignó Europa Press, esta atención específica busca paliar las repercusiones de la escalada de precios y las tensiones geopolíticas recientes.

De acuerdo con la información recogida por El País, el ministro aseguró en una entrevista que el Gobierno tiene la intención de exigir a las petroleras y a los distribuidores de carburantes que trasladen de manera inmediata la reducción fiscal a los consumidores. El objetivo declarado es evitar que los márgenes empresariales absorban la rebaja impositiva, con el consiguiente riesgo de enriquecimientos injustificados para las empresas en una situación que Cuerpo calificó como “trágica”. “Lo que queremos es que esta bajada de impuestos se traslade a precio, no a márgenes, de una manera muy rápida. Está en el interés de las propias empresas energéticas. Garantizo a la ciudadanía que se está mirando al detalle para evitar que haya ningún tipo de enriquecimiento en una situación tan trágica como la que estamos viviendo”, sostuvo el ministro, según Europa Press.

El control exhaustivo sobre la correcta traslación de la rebaja fiscal a los precios es presentado por el Ejecutivo como una medida para proteger a los consumidores frente a posibles abusos en un contexto de presión internacional sobre los mercados energéticos. El medio El País detalló que el Gobierno hará un seguimiento constante para detectar cualquier desviación y actuará conforme a ello. Tanto el Ministerio de Economía como otras instancias del Ejecutivo recalcan la importancia de asegurar que las ventajas fiscales no terminen beneficiando indebidamente a los productores y distribuidores de combustibles, sino exclusivamente a los usuarios finales.

La situación energética en España presenta diferencias con respecto a otros países europeos, según manifestó Cuerpo en declaraciones replicadas por El País y Europa Press. El ministro destacó que, a pesar del encarecimiento del gas, el impacto de este incremento en los precios de la electricidad ha sido menor en España que en otros Estados de Europa, puesto que el país se encuentra “más preparado” en relación a su estructura y mix energético. En ese contexto, se atribuye a un mayor desarrollo de fuentes renovables como la solar, eólica e hidráulica, que según Cuerpo permiten suavizar las consecuencias del aumento de los precios de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, ofrecen ventajas competitivas para la economía nacional.

En el ámbito de las relaciones internacionales, el titular de Economía comunicó que España mantiene el contacto con la administración estadounidense a pesar de las recientes amenazas públicas del expresidente Donald Trump relativas a la interrupción del comercio bilateral. Según publicó El País, el Gobierno trabaja para que las empresas nacionales se adapten al entorno generado por el aumento de aranceles en Estados Unidos. “No hemos perdido en ningún momento la vía de contacto, que sigue siendo fluido. Estamos en ayudar a nuestras empresas a ajustarse a este nuevo marco de mayores aranceles en EEUU. Las empresas españolas señalan que el mercado americano es insustituible. Nuestro deber es seguir ayudándolas”, señaló Carlos Cuerpo en la entrevista difundida por Europa Press.

Sobre política europea, el ministro respaldó la propuesta dirigida a establecer un marco común de emisión de deuda en el seno de la Unión Europea, iniciativa que, a su juicio, generaría beneficios tanto para las finanzas públicas como para el tejido empresarial. Conforme a las declaraciones recogidas por Europa Press, Cuerpo manifestó que un entorno de emisión más amplio, líquido y coordinado habría ahorrado aproximadamente 7.000 millones de euros en intereses durante la implementación del programa europeo SAFE, orientado a inversiones en defensa.

En cuanto a la cuestión de la energía nuclear, Cuerpo descartó que España contemple un cambio de rumbo hacia esta fuente, al tiempo que reafirmó la apuesta gubernamental por las energías renovables como respuesta al impacto de las perturbaciones en los mercados internacionales de combustibles fósiles. Según Europa Press y El País, el ministro concluyó que el uso creciente de fuentes renovables proporciona a España mayor capacidad para resistir el shock provocado por la volatilidad de los combustibles fósiles y refuerza la competitividad nacional frente a otras economías europeas.

La intervención detallada por El País y Europa Press resume la postura del Gobierno respecto al control del impacto de la rebaja fiscal sobre los combustibles, su estrategia ante los desafíos energéticos y comerciales internacionales, y la perspectiva sobre las medidas europeas de financiación y el futuro del mix energético nacional.