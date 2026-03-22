Agencias

Ankara confirma que hay 3 turcos entre los 7 muertos del accidente de helicóptero en Qatar

Guardar

Estambul, 22 mar (EFE).- Entre las 7 víctimas mortales del accidente de helicóptero ocurrido anoche en Qatar hay tres ciudadanos turcos y cuatro qataríes, ha confirmado este domingo el Ministerio de Defensa turco.

El helicóptero se precipitó al mar por la noche del sábado durante un vuelo de entrenamiento de las fuerzas armadas de cooperación turco-qatarí en el Estado del Golfo, según los primeros indicios a causa de un fallo técnico, señala el comunicado ministerial.

Ya se han recuperado los restos de la aeronave y los cuerpos de las 7 víctimas, de las que cuatro son militares qataríes, uno es un soldado turco y dos son técnicos de la empresa de armamento Aselsan, propiedad del Ejército de Turquía, agrega la nota.

El Ministerio de Defensa de Qatar ya había informado en la mañana de hoy sobre el accidente, sin dar más detalles sobre las víctimas.

Turquía mantiene desde 2015 una base militar en Qatar con un contingente de aproximadamente 3.000 soldados, dedicados principalmente al entrenamiento de las fuerzas qataríes.

El siniestro del helicóptero se produce en un contexto de tensión en la región como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.EFE

Últimas Noticias

Cuerpo, sobre la bajada de impuestos a los carburantes: "Vigilaremos que no haya enriquecimientos injustos"

El responsable de Economía asegura que el Ejecutivo exige a petroleras y distribuidores reflejar la rebaja fiscal en los precios al consumidor, evitando ventajas indebidas, y garantiza que habrá seguimiento estricto para prevenir abusos en la coyuntura actual

Cuerpo, sobre la bajada de

Cuatro detenidos en Ciempozuelos por lanzar adoquines al acuartelamiento de la Guardia Civil

Cuatro detenidos en Ciempozuelos por

Torrevieja decreta dos días de luto oficial por el crimen de la menor de tres años

La comunidad expresa su consternación tras el asesinato de una niña, mientras agentes investigan los hechos y el consistorio convoca un minuto de silencio en solidaridad con familiares y allegados afectados por este trágico episodio en Alicante

Torrevieja decreta dos días de

Investigan el hallazgo de unos 14 cuerpos en una presunta fosa común al suroeste de Kenia

Infobae

Gobierno y sindicatos se reúnen la próxima semana por las 35 horas en la AGE, que serán efectivas desde marzo

Gobierno y sindicatos se reúnen