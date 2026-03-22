Ankara confirma que hay 3 turcos entre los 7 muertos del accidente de helicóptero en Qatar

Estambul, 22 mar (EFE).- Entre las 7 víctimas mortales del accidente de helicóptero ocurrido anoche en Qatar hay tres ciudadanos turcos y cuatro qataríes, ha confirmado este domingo el Ministerio de Defensa turco.

El helicóptero se precipitó al mar por la noche del sábado durante un vuelo de entrenamiento de las fuerzas armadas de cooperación turco-qatarí en el Estado del Golfo, según los primeros indicios a causa de un fallo técnico, señala el comunicado ministerial.

Ya se han recuperado los restos de la aeronave y los cuerpos de las 7 víctimas, de las que cuatro son militares qataríes, uno es un soldado turco y dos son técnicos de la empresa de armamento Aselsan, propiedad del Ejército de Turquía, agrega la nota.

El Ministerio de Defensa de Qatar ya había informado en la mañana de hoy sobre el accidente, sin dar más detalles sobre las víctimas.

Turquía mantiene desde 2015 una base militar en Qatar con un contingente de aproximadamente 3.000 soldados, dedicados principalmente al entrenamiento de las fuerzas qataríes.

El siniestro del helicóptero se produce en un contexto de tensión en la región como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.EFE