Una concentración en Pamplona muestra su solidaridad con el pueblo cubano y reclama el fin del bloqueo de la isla

Entre las afirmaciones más destacadas de la concentración se subrayó el llamado a la comunidad internacional para que no acepte lo que los organizadores describen como una imposición que también repercute en los estados soberanos interesados en mantener relaciones comerciales con Cuba. La exigencia central giró en torno al levantamiento inmediato del bloqueo, al cese de las políticas de agresión y a la garantía de respeto hacia la soberanía del país caribeño. Según publicó la plataforma Hegoak, la movilización, que tuvo lugar este sábado en Pamplona, reunió a cerca de un centenar de participantes en la plaza Consistorial.

De acuerdo con la información consignada por la misma plataforma, el acto, que comenzó a las 11.30 horas frente al edificio del ayuntamiento, contó con la presencia de representantes de diferentes colectivos ciudadanos, así como figuras políticas y sindicales de la región. Detalló Hegoak que la convocatoria buscó expresar solidaridad abierta al pueblo cubano y reclamar el fin del llamado “bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto sobre la isla. Durante la concentración, se exhibió una pancarta con el mensaje “Cuba libre. No al bloqueo” y se desplegaron varias banderas de Cuba y, además, alguna de Palestina.

El medio informó que entre los asistentes se encontraba la parlamentaria de EH Bildu, Irati Jiménez; el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán; y la coordinadora de Podemos en Navarra, Neniques Roldán. Junto a ellos participó el secretario general de CCOO Navarra, Josema Romeo, así como representantes de otros grupos sociales y ciudadanos.

Durante el acto, Ioseba Jiménez y Ane Sánchez, portavoces de la plataforma Hegoak, tomaron la palabra para leer un comunicado en castellano y euskera. Según detalló el comunicado, la plataforma denunció que “una vez más el imperialismo vuelve a señalar a Cuba como objetivo de su hostilidad permanente”, refiriéndose a lo que denunciaron como un bloqueo total del suministro petrolero a la isla. Indicaron que estas acciones no corresponden a situaciones puntuales, sino que forman parte de lo que describieron como una política histórica orientada a la asfixia económica, la agresión diplomática y la desestabilización política.

El texto, según publicó la plataforma Hegoak, subrayó la idea de que “el principal instrumento de esta agresión” radica en el bloqueo económico, comercial y financiero, cuyos efectos principales se observan en el acceso restringido a alimentos, medicamentos, recursos energéticos, financiamiento y tecnología, lo cual afecta de forma directa la vida cotidiana de la población cubana.

Hegoak afirmó que este bloqueo no constituye simplemente una sanción, sino que lo consideran una modalidad de guerra económica, con consecuencias que van más allá de Cuba e inciden, según indicaron, en derechos fundamentales de la población y la soberanía nacional. A esta situación sumaron lo que califican como campañas de intoxicación informativa, desinformación, intentos de aislamiento internacional y presiones sobre países que decidan mantener relaciones con el gobierno cubano. Criticaron además el empleo del argumento de los derechos humanos, identificándolo como una estrategia para legitimar políticas coercitivas.

De acuerdo con lo leído en la plaza Consistorial, la plataforma rechazó lo que denominaron “amenazas imperialistas”, argumentando que lesionan tanto los intereses de Cuba como los principios del derecho internacional. Defendieron el derecho de cualquier nación a decidir su propio camino político y económico, fuera de presiones externas y sin injerencias, y reiteraron la importancia de la autodeterminación.

“Defender a Cuba es defender el derecho de cualquier nación a decidir su futuro sin injerencias externas, sin chantajes económicos y sin tutelajes coloniales”, sostenía el comunicado difundido por los organizadores. En el acto solicitaron que se reconozca y respete la resistencia del pueblo cubano, así como su dignidad, y pidieron a otros estados y organismos internacionales que no permanezcan indiferentes.

Según informó la plataforma Hegoak, el acto concluyó con un llamado a que “frente al imperialismo y sus amenazas”, Cuba reciba apoyo y no quede aislada en el escenario internacional. Refirieron que el castigo colectivo impuesto sobre la población debe terminar y que la comunidad global tiene el deber de oponerse a prácticas que limiten la soberanía de otros estados.

Además, la asistencia de representantes de formaciones políticas como EH Bildu, Contigo-Zurekin y Podemos—junto con líderes sindicales—dio a la concentración un carácter multisectorial y mostró convergencias entre diferentes sensibilidades sociales y políticas sobre el tema cubano, según documentó la organización convocante.

Tal como enfatizó la plataforma Hegoak durante la lectura pública del comunicado, la convocatoria trató de visibilizar el impacto humano y social de las restricciones impuestas sobre Cuba, recalcando la urgencia de modificar políticas que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales. Invitaron a la población local y a entidades internacionales a implicarse de forma activa en la defensa de la soberanía cubana y en la demanda por el fin del bloqueo.