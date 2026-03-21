Los Celtics evitan un susto en Memphis y Hugo González vuelve a anotar

La ausencia de Santi Aldama, fuera de las canchas tras someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, impidió el esperado cruce entre representantes españoles en el FedExForum. Hugo González, que venía de tres partidos sin sumar puntos, logró romper la sequía con una actuación destacada como suplente, aportando cinco puntos en catorce minutos de juego, además de cinco rebotes y una asistencia. El partido concluyó con un marcador de 117-112 a favor de Boston Celtics frente a Memphis Grizzlies, un equipo diezmado por las bajas de hasta nueve jugadores.

Según consignó el medio que reportó el encuentro, la victoria deja a los Celtics firmes en la segunda posición de la Conferencia Este, con una marca de 47 victorias y 23 derrotas, manteniéndose justo detrás de Detroit Pistons, que lideran con un registro de 51-19. El equipo dirigido por Joe Mazzulla enfrentó dificultades ante un adversario que, pese a estar excluido de la lucha por los puestos de 'Playoffs', planteó resistencia a lo largo del duelo. De acuerdo con la misma fuente, los Grizzlies llegan a este tramo de la temporada sin posibilidad de luchar por el título, situación influida directamente por la cantidad de ausencias por lesión, incluida la de Santi Aldama, quien ya no volverá a jugar este curso.

El escolta Jaylen Brown resultó fundamental en la obtención del triunfo, acumulando 30 puntos durante el partido. Aportó solidez ofensiva en momentos clave cuando la ventaja se redujo y los Celtics se vieron comprometidos en el marcador. El bosnio Luka Garza añadió 22 puntos, complementando el esfuerzo colectivo de Boston. Según publicó la misma plataforma, el rendimiento de ambos jugadores fue determinante para asegurar la victoria, especialmente cuando Memphis intentó recortar diferencias en los últimos minutos del enfrentamiento.

El desarrollo del partido se caracterizó por los intentos de Boston por controlar a un Memphis que, pese a las ausencias, mantuvo competitividad hasta el cierre del juego. La escuadra de Memphis, al no poder contar con varios de sus principales efectivos, apostó por una plantilla alternativa que puso en aprietos a la defensa de los Celtics y forzó a los favoritos a exigirse para poder consolidar el resultado.

Hugo González, elegido en la rotación saliendo desde la banca, aprovechó los 14 minutos en pista para reforzar no solo el apartado anotador del equipo, sino también en tareas de rebote y asistencia, completando dos tiros de campo y anotando un lanzamiento de tres puntos sobre un intento realizado. Este desempeño permitió cortar la racha sin anotar que arrastraba y contribuyó a las alternativas tácticas de Boston mientras se gestionaba la ventaja parcial en distintas fases del compromiso.

Tal como describió el medio, Memphis afrontó el juego con un equipo muy limitado, producto de nueve bajas en la plantilla principal. Entre ellas, la lesión de la rodilla de Santi Aldama, quien debió someterse a una intervención artroscópica para tratar molestias en la tróclea, lo que lo alejará de las canchas hasta final de temporada y truncó el cruce entre representantes españoles. La situación de los Grizzlies, pese a su desfavorable presente en la liga, se refleja en la dificultad de completar la nómina y en la pérdida de ritmo competitivo frente a los principales equipos de la conferencia.

El encuentro, jugado en el FedExForum de Memphis, añadió una jornada más a la racha positiva de Boston Celtics, que encadenan así su cuarto triunfo consecutivo. Con este resultado, el equipo se mantiene en la lucha por las mejores posiciones de la Conferencia Este, donde solo Detroit Pistons presenta un balance superior. Mientras tanto, Memphis, sin opciones de clasificación, continúa una temporada marcada por las lesiones y la imposibilidad de consolidar un quinteto titular estable.

En relación al aporte individual, Jaylen Brown lideró el apartado anotador de los Celtics, mostrando eficacia en los momentos de mayor presión. Luka Garza se erigió como acompañante destacado, y Hugo González, por su parte, rompió la sequía con cinco puntos y sostuvo su aporte en rebotes y asistencias, confirmando las labores colectivas necesarias ante rivales con plantillas reducidas pero combativas, detalló el medio original.