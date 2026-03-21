Agencias

Detenidos siete militares en Ecuador por la muerte por electrocución de un civil

La Fiscalía inició una investigación de oficio tras la muerte de Bryan Argenis Ledesma Franco, fallecido durante un operativo militar en Milagro, mientras los arrestados serán procesados por presunta extralimitación en sus funciones según el Código Penal

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El Ministerio Público ecuatoriano inició una investigación luego de que Bryan Argenis Ledesma Franco fuera hallado sin vida tras un operativo militar en Milagro, provincia de Guayas. Siete miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran ahora detenidos bajo la sospecha de haber incurrido en extralimitación de funciones durante dicho procedimiento, hecho por el cual serán procesados según lo dispuesto en el Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), una infracción que prevé penas de hasta trece años de prisión, de acuerdo a lo reportado por Ecuavisa.

Según consignó la televisión ecuatoriana Ecuavisa, los siete militares, quienes no comparecieron a su base el pasado viernes, fueron localizados y arrestados en el cantón La Troncal, dentro de la provincia de Cañar. El caso está siendo seguido de oficio por la Fiscalía, que detalló que Ledesma Franco habría sido sometido a agresiones físicas y a la aplicación de electricidad por parte del personal militar durante la tarde del lunes 16 de marzo.

La víctima, Bryan Argenis Ledesma Franco, murió antes de llegar al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Milagro, adonde fue trasladado como resultado del operativo militar. Tal como publicó Ecuavisa, el fallecimiento ocurrió en el contexto de una intervención de las Fuerzas Armadas en la que, de acuerdo a la versión oficial, la persona perdió la vida tras presuntamente haber sido agredida y electrocutada por los uniformados.

En relación a su situación judicial previa, según informó Ecuavisa, Ledesma Franco había sido condenado durante 2024 a un año de cárcel por porte de armas. No obstante, dado que la condena era inferior a cinco años, la defensa legal del acusado logró que el juez suspendiera la ejecución de la pena, permitiéndole, de este modo, no ingresar al sistema penitenciario.

La Fiscalía ecuatoriana comunicó que la investigación previa se abrió de oficio con el objetivo de esclarecer los hechos relacionados con la muerte del ciudadano durante ese procedimiento ejecutado por las Fuerzas Armadas en Milagro. El Ministerio Público indicó que entre las principales líneas indagatorias se encuentran tanto las circunstancias del operativo militar como las acciones que habrían derivado en la muerte por electrocución.

El medio Ecuavisa detalló que los militares señalados serán procesados por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en el Artículo 293 del COIP. Esta legislación establece sanciones que pueden alcanzar hasta trece años de prisión para los funcionarios públicos o militares que, en el marco de sus atribuciones, excedan los límites permitidos por la ley y provoquen lesiones graves o muerte a terceros.

Al referirse al avance del proceso, según reportó Ecuavisa, autoridades judiciales continúan recabando pruebas y tomando declaraciones para determinar el nivel de responsabilidad de los detenidos en los hechos. La retención de los militares en La Troncal fue realizada después de que estos no regresaran a sus instalaciones militares, lo que, según la misma fuente, facilitó su localización y detención por las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada por Ecuavisa, los acontecimientos han generado atención en el ámbito judicial y militar, ya que involucran no solo la muerte de un civil durante un operativo de seguridad sino también la presunta actuación irregular de miembros de las Fuerzas Armadas. Expertos consultados por el canal han explicado que los procedimientos penales seguirán bajo la jurisdicción ordinaria mientras se determina la existencia de responsabilidades individuales.

Tal como reportó Ecuavisa, el Ministerio Público ha reiterado que la investigación busca establecer la verdad de los hechos y garantizar un proceso justo tanto para la víctima como para los acusados. La muerte de Bryan Argenis Ledesma Franco durante el operativo militar en Milagro ha puesto bajo el escrutinio público las prácticas empleadas por las fuerzas de seguridad nacionales y la aplicación estricta de la ley frente a posibles excesos o violaciones a los derechos fundamentales en Ecuador.

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