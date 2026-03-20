Iñárritu presenta en Bilbao la gira internacional de Carne y Arena, una instalación inmersiva para "sentir" la migración

El simbolismo de que la gira internacional de 'Carne y Arena' comience en Euskadi marca un hito personal y colectivo para Alejandro González Iñárritu, quien explicó que tanto él como su esposa tienen ascendencia vasca, con raíces familiares que se remontan a Gordexola desde 1867. Con este contexto, el director mexicano presentó este viernes en Bilbao la instalación inmersiva, la cual invita a reflexionar sobre la experiencia de las personas migrantes y refugiadas provenientes de México y Centroamérica, según detalló el medio EITB.

De acuerdo con EITB, la presentación oficial de 'Carne y Arena' tuvo lugar pocos días después de la inauguración de la exposición el 11 de marzo en Bilbao. El propio Iñárritu encabezó el acto junto a la alcaldesa en funciones de la ciudad, Amaia Arregi, y la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada. Representantes de instituciones que han apoyado el proyecto también estuvieron presentes en el evento. La localidad vasca se convierte, de esta forma, en el punto de partida de la gira internacional de esta propuesta artística.

'Carne y Arena' permanecerá instalada en Euskadi por un periodo de tres meses, según consignó el medio EITB. Durante este tiempo, hasta el 20 de junio, se ha programado una serie de debates y espacios de análisis en torno a la experiencia inmersiva. Estas actividades tendrán lugar en fechas coincidentes con diferentes jornadas internacionales como el Día Internacional contra la Discriminación Racial (21 de marzo), el Día Mundial de la Diversidad Cultural (20 de mayo) y el Día Mundial de las Personas Migradas (20 de junio).

La obra, estrenada en 2017 en el Festival de Cannes y galardonada ese año con un Oscar especial, consiste en una experiencia de aproximadamente 15 minutos basada en la realidad virtual. Según informó EITB, el objetivo es permitir a los asistentes "sentir y entender con el cuerpo" el recorrido y las vivencias de los migrantes y refugiados centroamericanos. Iñárritu señaló durante la presentación que la experiencia busca contrarrestar la influencia de las pantallas digitales, que, en su opinión, han reducido la capacidad de comprensión de la realidad a una dimensión limitada. Añadió que 'Carne y Arena' aspira a generar una comprensión corporal y emocional del sufrimiento que implica la migración.

La instalación parte de entrevistas realizadas a 500 migrantes, según relató el propio director durante el acto recogido por EITB. Iñárritu recalcó que el arte, y en particular el cine, deben asumir una función disruptiva y de denuncia, introduciendo temáticas difíciles y exponiendo las deficiencias de los sistemas humanos. Consideró que los migrantes representan "una oportunidad, no un problema", y subrayó que la pieza adquiere actualmente más relevancia ante una coyuntura global caracterizada por el aumento de la hostilidad y el déficit de compasión hacia quienes cruzan fronteras.

Convencido de que el arte "no debe doctrinar ni dar lecciones políticas", Iñárritu defendió que la expresión artística consiste en exponer verdades a través de la ficción. Aseguró que la realidad virtual utilizada en 'Carne y Arena' constituye hasta hoy uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos en su género y subrayó que busca dejar una pequeña huella para contrarrestar la ignorancia y el miedo que, según él, dan pie a la discriminación y al aprovechamiento de la situación de los migrantes por parte de intereses particulares.

El evento de presentación sirvió también para que representantes institucionales pusieran en valor el enfoque de la iniciativa. La diputada foral Teresa Laespada afirmó, según EITB, que la Diputación de Bizkaia apoyó el proyecto desde el primer momento, enmarcándolo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en planes municipales y forales de diversidad y cohesión social. Laespada remarcó que "migrar es un derecho" y advirtió sobre los discursos y liderazgos que fomentan el temor al diferente, levantando barreras que van más allá de las fronteras físicas. Instó a reforzar los valores europeos de estado de derecho, bienestar, diplomacia, multilateralismo y paz.

La alcaldesa en funciones de Bilbao, Amaia Arregi, resumió que el verdadero peligro reside en la adopción de visiones excluyentes hacia los demás, y destacó que la propuesta de Iñárritu promueve comprensión e identificación con quienes son distintos. Manifestó que Bilbao y Euskadi se posicionan en defensa de la igualdad y la no discriminación, aportando así una alternativa a la lógica de separación de las fronteras geográficas.

Además, el consistorio recordó que las entradas para la instalación inmersiva pueden adquirirse en la web oficial de EITB, con un precio de 10 euros más costes de gestión. Tanto la programación de actos paralelos como la disponibilidad de la obra están diseñadas para estimular la reflexión y la empatía sobre el fenómeno migratorio y los derechos humanos, según detalló el medio vasco en su cobertura.