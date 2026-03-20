Arden los restos de fallas quemadas que transportaban dos camiones por la V-30, en Paterna

Durante la madrugada, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia desplegaron un operativo para extinguir dos incendios originados en la carga de camiones que trasladaban restos de fallas previamente quemadas por la V-30, a la altura de Paterna. Según informó el propio consorcio, los incidentes no causaron daños en los vehículos, sino que afectaron exclusivamente a los materiales residuales de las fallas que ya habían sido consumidas durante la cremà.

De acuerdo con la información facilitada por el Consorcio de Bomberos y publicada por los medios de comunicación, los hechos se registraron tras la celebración de la tradicional cremà, que marca el final de las Fallas en la provincia de Valencia. Durante el traslado nocturno de los restos hacia sus destinos finales, se produjeron esas combustiones en dos puntos distintos de la carga de los camiones mientras circulaban por la V-30, principal vía junto al municipio de Paterna.

La intervención de los bomberos consistió en refrescar y asegurar las áreas de carga comprometidas, evitando así la propagación del fuego y mayores consecuencias. El Consorcio confirmó que el fuego afectó solamente al material transportado, permitiendo que los camiones continuaran sin sufrir daños estructurales o mecánicos.

Respecto al dispositivo de prevención organizado por el Consorcio Provincial de Bomberos para la jornada de la cremà, el operativo abarcó cerca de cien municipios. Según detalló el Consorcio y reportaron los medios de comunicación, la movilización contaba con 408 efectivos y 153 vehículos, que operaron en toda la provincia de Valencia y mantuvieron presencia activa en más de 300 enclaves donde se realizaron las tradicionales fallas.

A pesar de la magnitud del evento y la alta concentración de personas y estructuras temporales propias de la celebración, las fuentes señalaron que el conjunto de la noche transcurrió sin incidencias aparte de esos dos focos, y no se reportaron afectaciones adicionales en actos ni en las festividades. La labor coordinada de los dispositivos de emergencia permitió controlar la situación y confirmó la seguridad tanto de los asistentes como de las infraestructuras.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia insistió, en comunicación recogida por los medios, en la eficacia de las medidas preventivas implementadas durante la cremà, que se tradujeron en rápida respuesta frente a estos episodios y ausencia de incidentes graves durante una de las noches de mayor trabajo para los servicios de emergencia de la provincia.

Los incidentes puntualizados incluyeron la combustión de residuos resultantes de la quema de las fallas, los cuales eran transportados fuera de los emplazamientos urbanos para su gestión posterior, una práctica habitual tras la cremà que cada año moviliza numerosos recursos logísticos y de emergencia para garantizar la seguridad tanto en el traslado como en las fases previas y posteriores de la celebración. El despliegue preventivo, según datos del Consorcio, resultó suficiente para afrontar los contratiempos surgidos y asegurar la continuidad con normalidad de las festividades.

Los bomberos recalcaron la importancia del control y monitorización de los materiales combustibles incluso una vez apagadas las fallas, ya que los residuos almacenan suficiente calor para reactivar focos durante los desplazamientos, tal y como evidenciaron estos incidentes nocturnos. El trabajo de refresco y extinción impidió que la situación escalara, aportando garantías para el resto de los procesos vinculados al cierre de la fiesta fallera, describió el Consorcio según los datos publicados por la prensa local.