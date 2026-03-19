(Previa) Deportivo y Almería pugnan por la segunda plaza y definen el descenso

El Castellón atraviesa una racha desfavorable que lo ha sacado del grupo de cabeza en LaLiga Hypermotion. Según consignó Europa Press, el equipo, después de quince jornadas entre los seis mejores, llega al cierre de la jornada fuera de los puestos de 'playoffs' tras sumar apenas un punto de los últimos quince posibles. En este contexto, enfrentará a la Cultural Leonesa el próximo lunes con la esperanza de recuperar la senda de la victoria y no agravar su caída en la clasificación.

La jornada 31 de LaLiga Hypermotion presenta varios partidos que definirán tanto la lucha por el ascenso directo como la batalla por evitar el descenso. El Deportivo de la Coruña recibirá el sábado al Real Zaragoza en Riazor en un clásico que, según informó Europa Press, resulta determinante para los intereses de ambos conjuntos. Los gallegos llegan tras recuperar la segunda posición, que no ocupaban desde hace once fechas, luego de vencer en Ceuta. Sin embargo, la presión sobre los locales se mantiene alta, ya que dependen de obtener los tres puntos para resistir el empuje de Almería y Málaga, quienes podrían superarlos en la tabla si el Deportivo no logra un triunfo.

La pugna por la segunda plaza implica directamente al Almería, que abrirá la jornada este viernes visitando al Huesca en El Alcoraz. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el conjunto almeriense parte igualado en puntos con el Deportivo, por lo que una victoria inicial obligaría a los gallegos a sumar ante el Zaragoza para mantener su posición. El Almería, sin embargo, no tendrá un desafío sencillo ante un Huesca que, pese a encontrarse en zona de descenso, estrena a José Luis Oltra como técnico y mantiene un historial reciente positivo: no ha perdido ante los almerienses en sus últimos seis enfrentamientos, con tres victorias y tres empates. La situación del Huesca resulta compleja, ya que está a tres puntos de la salvación y solo ha sumado un punto de los últimos doce posibles. Una nueva derrota podría distanciarlo todavía más de la permanencia.

El Real Zaragoza, después de enlazar victorias consecutivas ante el Cádiz (0-1) y el Almería (2-0), se ha situado a solo cuatro puntos del objetivo de salir de la zona baja, según reportó Europa Press. El encuentro ante el Deportivo representa una oportunidad para que el conjunto maño confirme su remontada, especialmente frente a un rival que atraviesa dudas como local. El equipo gallego solo ha logrado dos triunfos en sus siete compromisos más recientes en Riazor, un dato que puede influir en el ánimo visitante.

Un poco antes del enfrentamiento en A Coruña se disputará el derbi andaluz entre Cádiz y Málaga en el JP Financial Estadio. Europa Press detalló que el Málaga tiene opciones de finalizar la jornada en segunda posición si obtiene la victoria en un campo donde no ha perdido desde la temporada 2007-08, cuando ambos equipos competían en Primera División. Adicionalmente, el Málaga ha ganado los dos derbis andaluces disputados esta temporada fuera de su estadio, frente a Córdoba (0-1) y Granada (0-1), lo que refuerza su ambición de consolidar una plaza de ascenso directo en una jornada clave.

El Racing de Santander, dirigido por José Alberto López, buscará alargar su buen momento en el regreso a Primera División. El conjunto cántabro intentará sumar su quinta victoria consecutiva, una marca inédita en la presente temporada, al recibir al Albacete en los campos de sports de El Sardinero. Según información de Europa Press, una nueva victoria permitiría al Racing mantener una diferencia de al menos siete puntos respecto a la tercera plaza y afianzarse en la parte alta de la clasificación, mientras que el Albacete se mantiene en una situación de tranquilidad, alejado de la pelea tanto por el ascenso como por el descenso.

El domingo, la atención se centrará en el Estadio de Gran Canaria, donde Las Palmas y el Real Sporting protagonizarán uno de los duelos destacados de la jornada. Ambos equipos, separados por solo tres puntos, se disputan una plaza entre los seis primeros. Un triunfo visitante podría colocar al Sporting de Borja Jiménez, que viene de una contundente victoria ante Castellón por 4-1, dentro de la zona de 'playoffs'. Las Palmas, por su parte, buscará recuperarse tras caer frente al Albacete.

Según publicó Europa Press, la programación de la jornada incluye, además, los encuentros Leganés-Ceuta, Andorra-Eibar, Burgos-Córdoba, Mirandés-Real Valladolid y Real Sociedad B-Granada. Cada uno de estos partidos mantiene su propia relevancia tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por eludir el descenso.

La tabla de posiciones y las dinámicas de las últimas jornadas marcan un ambiente de alta competitividad en los distintos frentes, desde los equipos que buscan el ascenso directo hasta aquellos que tratan de evitar el descenso, mientras se disputan los puestos de 'playoffs' con mínimas diferencias de puntos debido a la irregularidad de los marcadores recientes.