Los Veintisiete exigen a Orbán cumplir con sus compromisos con la UE y desbloquear el préstamo a Ucrania

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expuso que los líderes europeos ya establecieron un acuerdo a finales del año pasado y que este pacto debe cumplirse por todos los jefes de Estado y de Gobierno. Esta declaración se enmarca en las crecientes presiones ejercidas por varios mandatarios de la Unión Europea sobre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a quien se le solicita levantar el bloqueo al préstamo de 90.000 millones de euros dirigido a Ucrania, tal como reportó el medio original.

De acuerdo con la información difundida, la exigencia de los Veintisiete países miembros de la Unión Europea hacia Orbán se intensificó al inicio de la cumbre celebrada en Bruselas, donde tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como el canciller alemán, Friedrich Merz, solicitaron abiertamente que Hungría asuma sus compromisos previamente acordados. Tal como publicó la agencia, Macron recalcó que mantiene diálogo frecuente con su homólogo húngaro y reiteró la necesidad de cumplir los acuerdos alcanzados a nivel de líderes. En esa misma línea, Merz afirmó delante de la prensa: “El principio que rige el funcionamiento de la Unión Europea es el de la lealtad y la fiabilidad. Y doy por hecho que todos los Estados miembro de la Unión Europea lo respetan”.

El acuerdo para el préstamo, que cuenta con un monto de 90.000 millones de euros destinados a Ucrania, se cerró en diciembre con la participación y respaldo de Orbán. Sin embargo, el dirigente húngaro volvió a ejercer su veto no solo sobre este crédito sino también sobre el vigésimo paquete de sanciones que el bloque ha promovido en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. La justificación presentada por el gobierno húngaro, según detalló la fuente, se basa en los problemas derivados del suministro energético, específicamente por las interrupciones en el oleoducto Druzhba tras daños en infraestructura ucraniana. Orbán ha manifestado que no levantará el veto mientras no se retome el suministro de petróleo ruso a Hungría.

La discrepancia generada por el bloqueo inquieta a diversos mandatarios europeos que advierten consecuencias directas sobre la estabilidad del bloque, la fiabilidad institucional de la Unión y el respaldo comprometido a Ucrania. Así lo evidenció el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, quien acusó a Orbán de “usar Ucrania como un arma electoral” y de, según consignó la publicación, “traicionar” a sus socios europeos al impedir la ejecución de un acuerdo previamente consensuado entre los Veintisiete.

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, cuestionó el veto de Hungría e identificó motivos electorales detrás de las decisiones de Orbán, citando que la proximidad de las elecciones en Hungría repercute en la racionalidad política del líder húngaro. “En tiempos de elecciones, la gente no es racional”, sostuvo en sus declaraciones, difundidas por el medio.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, también consideró “inaceptable” el bloqueo impuesto por Hungría y remarcó que el acuerdo fue adoptado a nivel máximo entre los Estados miembros, motivo por el que espera que la postura húngara se alinee finalmente con la decisión colectiva. Jetten además valoró el trabajo de la Comisión Europea por lograr un acuerdo con Kiev para permitir el envío de una misión técnica destinada a constatar las condiciones del oleoducto afectado.

El pacto alcanzado en diciembre contempla una excepción para Hungría, Eslovaquia y República Checa, eximiéndolas de participar económicamente en el crédito a Ucrania. Pese a este trato diferenciador y a haber sido parte del consenso, la postura de Hungría varió cuando condicionó su aprobación a la reanudación del flujo petrolero afectado por el conflicto en territorio ucraniano.

En relación al bloqueo, el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, desligó responsabilidades, indicando que la situación corresponde a Hungría y no involucra a su país directamente. Babis anunció que en la cumbre centraría sus propuestas en discutir exenciones relacionadas con el sistema de comercio de emisiones ETS, al que atribuye efectos negativos sobre la industria europea, según reportó el medio de comunicación.

El contexto de presión sobre el gobierno de Hungría y la figura de Viktor Orbán refleja tensiones internas en la cohesión del bloque europeo. Los socios del grupo manifiestan preocupación porque el veto puede retrasar el apoyo financiero vital para Ucrania en circunstancias de conflicto, al tiempo que pone en entredicho la capacidad de la institución comunitaria para ejecutar sus resoluciones. La discusión sobre el futuro del préstamo, el suministro energético y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados sigue vigente en la agenda europea.