La tasa de paro de Argentina cerró el cuarto trimestre de 2025 en el 7,5%, nueve décimas más

La tasa de desempleo de Argentina subió en el cuarto trimestre de 2025 al 7,5% desde el 6,6% registrado en los tres meses anteriores, lo que supone aumento de nueve décimas, según ha divulgado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En comparación con el mismo trimestre de 2024, la cifra creció en 1,1 puntos porcentuales desde el 6,4% previo, avances, tanto el interanual como el intertrimestral, que la agencia ha calificado de "estadísticamente significativos".

Por sexos, existe una diferencia de siete décimas entre el porcentaje de mujeres en situación de desempleo (7,9%) y el de hombres (7,2%), encontrándose este último grupo por debajo de la media nacional.

De su lado, la tasa de actividad se mantuvo sin cambios en el 48,6%, aunque la de empleo sí retrocedió cuatro décimas en el trimestre al quedarse en el 45%. La subocupación se incrementó cuatro décimas al escalar hasta el 11,3%.