Irán habla de "ignominiosa retirada" de Trump tras el bombardeo de Israel contra el campo gasístico de South Pars

Las autoridades de Irán han ironizado este jueves con la "ignominiosa retirada" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste asegurara que Israel "no volverá a atacar" el campo gasístico de South Pars, lo que llevó a las fuerzas iraníes a responder con ataques contra instalaciones energéticas en la región, incluida una de gas licuado en Qatar, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

"La ignominiosa retirada del presidente estadounidense tras la bofetada nocturna a la juventud iraní: 'Israel está cometiendo otro error al atacar South Pars'", ha dicho el vicepresidente y jefe de la Organización de Optimización Energética y Gestión Estratégica de Irán, Saqab Esfahani, a través de sus redes sociales. "Trump debería acostumbrarse a hablar de estos errores, porque hay otras cartas preparadas que entrarán en juego en su debido momento", ha subrayado.

Horas antes, Trump adelantó que "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars", si bien amenazó con destruirlo si Irán vuelve a atacar "a un país inocente", después de que Teherán respondiera al citado bombardeo lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar.

"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Próximo, ha arremetido violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán", dijo, al tiempo que garantizó que "Estados Unidos desconocía por completo este ataque y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir". "Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar", ha zanjado.

Eslovaquia introduce un precio del diésel más caro para los extranjeros

Infobae

Trump sí sabía que Israel atacaría el campo de gas en Irán, según medios

Infobae

Los talibanes denuncian nuevos ataques de Pakistán tras pactar la tregua de cinco días

Infobae

Orbán vetará el préstamo de la UE a Ucrania hasta que no fluya el petróleo ruso a Hungría

Infobae

Al menos 21 muertos y 12 heridos en la mayor ciudad de Pakistán por una fuerte tormenta

Infobae