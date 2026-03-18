Una afectada del caso ataúdes: "Me llevé el disgustazo al pensar que habían quemado a mi marido sobre un palé"

El desconocimiento sobre la procedencia real de las cenizas entregadas tras las cremaciones ha generado inquietud en familiares de fallecidos cuyos restos pasaron por los servicios del grupo funerario El Salvador en Valladolid. Según publicó Europa Press, varias personas han declarado no estar seguras de que las urnas entregadas contuvieran realmente los restos de sus seres queridos, después de que se destapara una supuesta trama de fraude y sustitución de ataúdes entre 1995 y 2015.

Familiares afectados relataron en la Audiencia de Valladolid el profundo malestar experimentado al conocer los hechos a través de los medios. Tal como detalló Europa Press, durante la tercera jornada de testimonios en juicio, nueve perjudicados describieron las circunstancias en que utilizaron los servicios funerarios del grupo El Salvador, señalando la existencia de convenios de seguros de decesos y relatando que ninguno de ellos pudo presenciar los procesos de cremación, ya que los trabajadores de la funeraria cerraban las cortinas, dejando todo fuera de la vista de los allegados.

María del Lirio del P.G., una de las testimonios recogidos por Europa Press, relató que tras el fallecimiento de su esposo en 2005 y de su padre en 2013, acudió a los servicios del grupo investigado y describió que, tras la incineración en el cementerio de Santovenia de Pisuerga, las flores depositadas junto al féretro desaparecieron en cuestión de minutos. La mujer denunció la supuesta reutilización de coronas y ramos por parte de los responsables funerarios y manifestó el dolor que le provocó la noticia de la presunta estafa: “La verdad es que me llevé el disgustazo padre al pensar que habían quemado a mi marido sobre un palé”, cita que difundió Europa Press.

Otros de los afectados, como María José C., María del R.C., Manuel G.H., Bonifacio A.G., María del Carmen S.G., María Asunción C. y Manuel G.G., expresaron sentirse engañados, ya que en ningún momento presenciaron el proceso de cremación, y a día de hoy dudan de la autenticidad de las cenizas entregadas. María Asunción C., entrevistada por Europa Press, explicó que al recibir el féretro para incinerar a su suegra, descubrieron que no coincidía con el modelo adquirido y que la funeraria alegó un simple error. También denunció la imposibilidad de recoger las flores tras el acto, según argumentaron los responsables por no haberlo solicitado con antelación. Este conjunto de irregularidades la llevó a cuestionar la procedencia de las cenizas de su suegra, una mujer marcada por haber vivido la Guerra Civil y dieciséis años de cautiverio.

Manuel G.G. aportó su testimonio señalando que con 17 años presenció el sepelio de su padre y ha vivido desde entonces con la incertidumbre sobre la verdadera identidad de las cenizas que guarda en casa. “Siento que nos han engañado con el pago del ataúd si es verdad que lo quemaron sobre un palé”, declaró según difundió Europa Press.

Alicia P.P. manifestó, entre lágrimas, el dolor tras perder a su padre y enterarse años después, ya en fechas navideñas, que su familia formaba parte de los casi 6.000 afectados por este caso investigado. Alicia detalló que la empresa a la que acudieron llegó a través de una derivación de la compañía aseguradora Ocaso y relató que durante la incineración en el cementerio de Santovenia, los trabajadores corrieron las cortinas y los sacaron rápidamente del lugar, sin darles oportunidad de presenciar ningún aspecto del proceso.

Las declaraciones de los perjudicados revelaron patrones similares: imposibilidad de acompañar hasta el final a sus familiares, manipulación de ataúdes y ornamentos florales y una falta de certidumbre sobre la gestión de los restos incinerados. Según informó Europa Press, la investigación judicial calcula en cerca de 6.000 las personas afectadas por este supuesto “cambiazo” de ataúdes y la posterior reutilización de flores en distintos funerales.

El proceso judicial lleva adelante la toma de declaraciones, que continuará durante más jornadas hasta alcanzar a cerca de 140 testigos y familiares. El Ministerio Público ha presentado acusación contra 23 personas físicas, incluyendo a la viuda y los hijos del fundador del grupo funerario El Salvador. Las peticiones de pena más elevadas corresponden a supuestos delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delito contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L. figuran como responsables civiles subsidiarias en este procedimiento, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

A lo largo del juicio, la narración de las familias se centró en la imposibilidad de haber asistido a los actos finales de despedida debido a los procedimientos internos de la funeraria, planteando dudas no sólo sobre la correcta entrega de las cenizas, sino también sobre los valores y la ética en el trato a los difuntos. La sala ha recibido relatos detallados vinculados al dolor de perder a un ser querido y al descubrir, con el paso de los años, que los restos entregados y la ceremonia contratada pueden no haber respondido a la realidad presentada entonces por la empresa funeraria, según reportó Europa Press.