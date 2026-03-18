Siete de cada diez españoles rechaza el ataque sobre Irán y un 85% cree que pone en riesgo la paz internacional

La última consulta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborada durante los días 2 y 6 de marzo, mostró que al menos el 85,4% de los ciudadanos en España considera que las operaciones militares impulsadas contra Irán representan una amenaza para la estabilidad internacional. Esta percepción surge en medio de la escalada bélica, iniciada el 28 de febrero, en la que Estados Unidos e Israel han lanzado bombardeos sobre territorio iraní. Los resultados del estudio, difundidos por medios nacionales, indican una desaprobación generalizada hacia el conflicto, con preocupaciones extendidas por una posible alteración de la paz mundial.

Según consignó el medio que publicó los datos del CIS, siete de cada diez encuestados expresaron un rechazo claro hacia la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán. El informe apunta a que un 69,2% de los participantes manifestó sentir "mucho o bastante rechazo" hacia la guerra, mientras que solo el 24,5% declaró experimentar "poco o ningún rechazo" ante la situación. Estos datos se presentan en un contexto en el que el Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha recuperado el mensaje 'No a la guerra', evocando el movimiento popular surgido en el país durante la intervención en Irak.

El estudio del CIS también analizó el nivel de preocupación que generan estos acontecimientos entre la población española. De acuerdo con los resultados publicados, el 64,3% de los entrevistados afirmó sentirse "muy o bastante preocupado" por el conflicto, y otro 17,1% confesó estar "algo preocupado". Por contraste, un 15,4% de quienes respondieron la encuesta aseguró estar "poco o nada preocupado" por los bombardeos y la escalada bélica en la región.

La encuesta abordó además las posibles repercusiones de la guerra en la convivencia internacional, preguntando expresamente si esta crisis constituye una amenaza real para la paz global. Una mayoría abrumadora, el 85,4% de los encuestados, señaló que sí supone tal riesgo, frente a solo el 10% que negó esa posibilidad, reportó el CIS.

Este sondeo, dirigido por el sociólogo José Félix Tezanos, se desarrolló en pleno aumento de las hostilidades y después de una serie de acciones militares visibles a escala internacional. El estudio refleja así el estado de ánimo predominante en la sociedad española, en la que la desaprobación a nuevas intervenciones armadas en Oriente Próximo mantiene un perfil elevado, de acuerdo con el medio que difundió los resultados.

El informe publicado por el CIS incluye varias preguntas dirigidas a captar la actitud social ante las acciones militares y su impacto percibido en la vida cotidiana de los encuestados. El organismo detalló que la inquietud acerca del conflicto con Irán ha llevado al Gobierno a adoptar una postura pública explícita de rechazo a la guerra, reactivando consignas que ya marcaron la posición mayoritaria de la sociedad española en episodios bélicos anteriores.

En el contexto de esta encuesta, se destacan tres tendencias principales: prevalencia de una preocupación considerable sobre el desarrollo del conflicto, rechazo mayoritario a la intervención militar, y una visión casi unánime sobre el riesgo que representa para la paz internacional. Los datos recogidos ofrecen una instantánea del clima social en España durante un periodo de máxima tensión internacional, detalló el CIS.

El medio que difundió los resultados subraya, además, que apenas un tercio de los entrevistados minimizó sus inquietudes respecto al enfrentamiento, ya sea por mostrar una preocupación menor o por rechazar la relevancia de la crisis. De este modo, el sondeo aporta elementos cuantitativos y cualitativos para comprender la percepción pública en España ante los acontecimientos en Irán y sus posibles consecuencias para la seguridad global.