La Policía detiene a cuatro personas en relación con los incidentes en El Sadar tras el Osasuna-Real Madrid

El grupo de personas arrestadas comparecerá ante el juzgado de instrucción número 5 de Pamplona, que actualmente ejerce funciones de guardia, según informó la Policía Nacional tras los disturbios ocurridos en el estadio de El Sadar el 21 de febrero posterior al partido entre Osasuna y Real Madrid. El medio policial detalló que la investigación sobre los incidentes permanece abierta, y que los detenidos enfrentan cargos por su supuesta implicación en delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía, los hechos se desencadenaron cuando la seguridad privada que opera durante los encuentros de liga solicitó refuerzos ante la actitud de un grupo numeroso que intentó impedir la identificación de un espectador. Este individuo habría lanzado una botella al terreno de juego, lo que, según las fuerzas de seguridad, puso en peligro el desarrollo del encuentro.

Tal como publicó la Policía, la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía accedió al interior del estadio con el objetivo de garantizar la integridad física de los vigilantes de seguridad. El cuerpo policial informó que, a pesar de la llegada de los agentes, los individuos que obstruían la labor de identificación persistieron en su comportamiento e incluso atacaron a los funcionarios policiales, quienes emplearon los medios disponibles para controlar la situación y restablecer el orden en las instalaciones.

La detención realizada por la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía se centró en cuatro personas a quienes se les atribuye una supuesta implicación directa en los disturbios y la agresión a la autoridad. Según consignó la Policía, las diligencias continúan y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los altercados.

El texto policial subraya que estos incidentes tuvieron lugar después de concluido el partido disputado en Pamplona, e involucran tanto a los servicios de seguridad del club Osasuna como a los agentes de la UIP. Los detenidos quedarán a disposición judicial en las próximas horas, enfrentando cargos que podrían acarrear consecuencias legales según la calificación de los hechos y la decisión del juzgado de instrucción encargado del caso.

En distintos momentos, la Policía insistió en que los altercados se originaron por la negativa de algunos asistentes a colaborar con la identificación del espectador que habría alterado el desarrollo normal del evento, acción que generó la necesidad de intervención policial para proteger al personal de seguridad privada que opera en los partidos de liga en el estadio El Sadar.

Según reportó la Policía Nacional, las investigaciones en curso buscan esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido, así como identificar cualquier posible responsabilidad adicional en estos hechos que alteraron el orden público durante el operativo de seguridad posterior al encuentro de primera división entre Osasuna y Real Madrid.