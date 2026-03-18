La Guardia Revolucionaria reivindica ataques en Tel Aviv como represalia por la muerte de Alí Lariyani

El Ejército israelí confirmó el lanzamiento de misiles originados en Irán dirigidos hacia territorio israelí a lo largo de la noche, en una escalada de represalias entre ambos países. Según informó la agencia semioficial iraní Tasnim, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó la autoría de los ataques, los cuales afectaron más de un centenar de objetivos militares y de seguridad en Tel Aviv. De acuerdo con el reporte, estos bombardeos se efectuaron como respuesta directa a la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

De acuerdo con los servicios de emergencia israelíes citados por ‘Times of Israel’, dos personas murieron a raíz de los bombardeos en las afueras de Tel Aviv. Las víctimas, un matrimonio de más de setenta años, sufrieron heridas mortales de metralla en Ramat Gan cuando intentaban llegar a un refugio antibombas. Los hechos se enmarcan en la oleada de misiles que impactaron contra más de cien instalaciones, según fuentes oficiales israelíes.

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió una declaración recogida por la agencia Tasnim en la que describió los ataques como una “venganza” motivada por el fallecimiento de Lariyani. Este funcionario, asesor en seguridad del fallecido líder iraní ayatolá Alí Jamenei, había ocupado uno de los puestos de mayor influencia en la estructura de mando política y militar iraní. La muerte de Lariyani también fue confirmada oficialmente por el presidente iraní, Masud Pekeshkian, quien lo definió como una figura clave en el desarrollo de la República Islámica y destacó su historial de servicio.

La ofensiva no se limitó al fallecimiento de Lariyani. Según publicó la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria confirmó la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, producida pocas horas después de que el Ejército israelí anunciara el asesinato de ambos dirigentes iraníes en un bombardeo sobre Teherán ocurrido el lunes. Los ataques fueron reconocidos por el comunicado iraní como una operación de castigo hacia objetivos identificados en el área metropolitana de Tel Aviv, lo que sugiere la expansión del conflicto entre las potencias de la región.

La escalada militar se produce en contexto de elevados niveles de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos. Ambos países han intercambiado declaraciones y operaciones en los últimos días, incrementando la alerta tanto en las áreas urbanas israelíes como en diferentes puntos estratégicos de Irán. El medio ‘Times of Israel’ detalló que la respuesta militar iraní representa la ampliación de la confrontación tras el ataque que resultó en la muerte de Lariyani y Soleimani.

Las autoridades de Tel Aviv y Ramat Gan reportaron los daños materiales causados por el impacto de los misiles en infraestructuras consideradas de alto valor estratégico y militar. La Guardia Revolucionaria destacó que el objetivo de la acción era desalentar futuros ataques y manifestar la capacidad del aparato militar iraní de ejecutar respuestas de envergadura frente a operaciones extranjeras sobre su territorio, según informó la agencia Tasnim.

El contexto de la muerte de los funcionarios iraníes se relaciona con una serie de bombardeos cuya autoría se atribuye tanto a la aviación israelí como a fuerzas aliadas estadounidenses en territorio iraní, según consignó la prensa oficial iraní y medios regionales consultados por ‘Times of Israel’. El alto mando militar del país persa ha sostenido que estos ataques representan una grave violación de su soberanía y han declarado la intención de continuar respondiendo a agresiones similares con acciones proporcionales.

El suceso ha generado reacciones dentro del gobierno iraní, con declaraciones públicas de altos funcionarios en las que enfatizan la relevancia de Lariyani como pieza clave en la estructura de seguridad nacional. El presidente Pekeshkian, citado por la agencia Tasnim, destacó los servicios prestados por el asesor, vinculándolo a la consolidación del Estado iraní bajo la guía ideológica del ayatolá Jamenei.

Los incidentes de la noche han elevado la seguridad en los principales centros urbanos de Israel y generaron reuniones de emergencia entre las autoridades militares y civiles, informó ‘Times of Israel’. Los fallecimientos de personas civiles a consecuencia del ataque han sido confirmados por los equipos de emergencia y provocaron el despliegue de fuerzas de defensa antiaérea en diferentes puntos cercanos a Tel Aviv.

El ataque coordinado ha reactivado los temores de una intensificación del conflicto en la región, con la posibilidad de provocar reacciones en cadena por parte de actores internacionales. Según la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria reiteró que sus operaciones buscan disuadir incursiones futuras y reforzar su posición ante acciones militares en territorio iraní.

Las autoridades inician investigaciones respecto a los daños ocasionados en instalaciones israelíes, tanto militares como de seguridad, tras el impacto de los misiles iraníes. Los informes surgidos tras la ofensiva detallan la cantidad de objetivos alcanzados, superando el centenar, y dan cuenta de la precisión y alcance de los proyectiles empleados, conforme a lo publicado por la agencia Tasnim y fuentes citadas por ‘Times of Israel’.

La jornada también estuvo marcada por un intercambio de declaraciones oficiales, donde ambas naciones justificaron sus respectivas operaciones en el marco de autodefensa y represalia. La tensión acumulada por los recientes acontecimientos pone en entredicho la estabilidad de la región y mantiene en máxima alerta a las fuerzas armadas de ambos países, informa ‘Times of Israel’, con seguimiento a los comunicados y acciones militares sucedidas durante la noche.