Kuwait detiene a otras diez personas acusadas de pertenecer a Hezbolá y planear para atentar en su territorio

Las confesiones de los últimos detenidos apuntaron a que su formación en el extranjero incluyó el manejo de armas y drones, con el propósito de preparar operaciones contra objetivos clave en Kuwait. Conforme a lo informado por el Ministerio del Interior kuwaití y reportado por diversos medios, las fuerzas de seguridad han anunciado la detención de diez individuos acusados de formar parte de Hezbolá, a quienes se atribuye un plan para sabotear infraestructuras estratégicas y crear situaciones de inseguridad en el país.

El comunicado del Ministerio del Interior, citado por la prensa y recogido en varios boletines informativos, detalló que los arrestados se habían coordinado con entidades extranjeras, a las que habrían intentado transmitir coordenadas de posibles objetivos. Los sospechosos habrían recibido adiestramiento fuera de Kuwait, específicamente en campamentos gestionados por Hezbolá, organización considerada terrorista por las autoridades kuwaitíes, según consignó el Ministerio en la nota oficial. Estos entrenamientos, según relataron las autoridades, incluyeron el uso de armamento y el manejo de drones, todo como preparación para ejecutar planes que buscaban socavar la soberanía nacional y fomentar el temor en la población.

La cartera de Interior aseguró que los diez detenidos han reconocido los hechos durante los interrogatorios, ofreciendo una declaración detallada sobre su participación en los complots. El Ministerio subrayó igualmente que reaccionará “con la máxima firmeza” ante cualquier persona que tenga vínculos probados con actividades que atenten contra la seguridad del país o que mantenga cooperación con organizaciones terroristas, afirmó el comunicado recogido por medios internacionales.

El anuncio de estas nuevas detenciones se produjo después de que, un día antes, las autoridades kuwaitíes reportaran la captura de otras dieciséis personas, entre las cuales figuran dos ciudadanos libaneses, bajo cargos similares relacionados con la planificación y organización de acciones destinadas al “sabotaje” y la inestabilidad en el Estado del golfo Pérsico, publicó la agencia mencionada. Estas acciones oficiales han sido respondidas por Hezbolá, que ha rechazado de forma categórica las acusaciones hechas desde Kuwait. A través de un comunicado difundido por la cadena Al Manar, medio vinculado al partido-milicia chií, Hezbolá sostuvo que tales declaraciones son “infundadas, falsas y totalmente inaceptables”. El grupo añadió que “Hezbolá ha dicho de forma reiterada y clara que no hay células, individuos o formaciones de Hezbolá en Kuwait”.

Durante los últimos días, las fuerzas de seguridad kuwaitíes también informaron haber interceptado decenas de misiles y vehículos aéreos no tripulados lanzados por Irán, en medio del incremento de tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos. Los ataques de Irán han tenido como objetivo Israel y posiciones militares estadounidenses en Oriente Próximo, como reacción a la ofensiva israelí-estadounidense efectuada el 28 de febrero contra territorio iraní, según publicó la prensa internacional.

Las autoridades de Kuwait reiteraron el compromiso del país de aplicar sin concesiones las medidas legales más estrictas contra quienes se vean implicados en acciones de esta naturaleza, y señalaron que las operaciones de las fuerzas de seguridad siguen encaminadas a identificar y desmantelar cualquier célula o grupo que busque poner en peligro la seguridad nacional. El Ministerio del Interior insistió en que no habrá indulgencias para los responsables de complots terroristas y que las sanciones se impondrán conforme a la legislación vigente.

Hezbolá mantiene su rechazo a las acusaciones y se desvincula de cualquier actividad o presencia en el emirato kuwaití. Por su parte, las autoridades locales continúan mandando mensajes de advertencia y sostienen que la vigilancia se ha intensificado a raíz del incremento de la tensión regional y de los ataques atribuidos a potencias extranjeras en el contexto de la actual escalada de violencia en Oriente Próximo.