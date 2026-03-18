Agencias

Isabel Preysler, protagonista del exclusivo 'front row' de Johanna Ortiz

Rostros influyentes de la alta sociedad española, como Laura Vecino y Sassa de Osma, acudieron a la pasarela de Madrid para admirar la presentación de Johanna Ortiz, destacando la presencia elegante y sonriente de la conocida socialité

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La elección del kimono “alma majestuosa”, confeccionado en terciopelo negro y verde con estampado tropical de palmeras diseñado por Johanna Ortiz, marcó la presencia de Isabel Preysler en la pasarela madrileña, donde se la observó junto a personalidades como Laura Vecino y Sassa de Osma, en el evento inaugural de la 83ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. El desfile, según detalló el medio consultado, tuvo lugar en un escenario emblemático, el Círculo de Bellas Artes, y contó con la asistencia de representantes destacados de la alta sociedad española.

De acuerdo con la información publicada, esta cita marcó el inicio de la semana de la moda más relevante de España, centrada en las colecciones de otoño-invierno 2026/2027. Johanna Ortiz, diseñadora colombiana, presentó sobre la pasarela sus propuestas, en un contexto de exclusividad acompañado por invitados que demostraron interés sostenido por su trabajo. El medio consultado reportó que Laura Vecino, Sassa de Osma y Sofía Palazuelo ocuparon lugares preferentes entre el público, atendiendo a cada aspecto del desfile desde la primera fila.

La presencia de Isabel Preysler en el evento fue especialmente notoria, ya que indicaría un retorno progresivo a la vida pública y los actos sociales tras un periodo de retiro. Según publicó la fuente original, Preysler compartió la velada con Amparo Corsinni, cuñada de su hija Tamara Falcó, mostrando complicidad y una relación cordial en un ambiente distendido. El medio consignó que la conocida socialité eligió para la ocasión un conjunto destacado compuesto por el kimono de Johanna Ortiz, el cual combinó con sandalia trenzada en color negro y accesorios en dorado, reflejando atención al detalle en su imagen.

En la cobertura del evento, se resaltó la amplitud de la convocatoria y la representación de figuras que conforman el panorama social español, quienes se presentaron como seguidoras decididas de la diseñadora invitada. El desfile integró propuestas principales orientadas a la temporada de otoño-invierno 2026/2027, consolidando el interés de un público tanto especializado como vinculado a la alta sociedad.

A lo largo del evento, los asistentes observaron de cerca las creaciones de Johanna Ortiz, que destacó entre las presentaciones más esperadas dentro del calendario oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week. Según consignó el medio especializado, la atmósfera privilegiada y el escenario del Círculo de Bellas Artes aportaron un carácter singular al lanzamiento, dotando de visibilidad tanto a las firmas como a las personalidades presentes en la jornada inaugural.

Tal como relató el medio de referencia, la cooperación y la interacción social entre asistentes signaron el desarrollo de la pasarela. Los detalles de los atuendos elegidos para la ocasión, las propuestas de diseño y la coincidencia de figuras públicas aportaron contenido relevante a la cita, considerada uno de los eventos de mayor relevancia del panorama de moda nacional.

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