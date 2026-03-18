Belén Esteban y Miguel Marcos derrochan pasión por primera vez en photocall

Con un cambio notable respecto a su tradicional discreción, Miguel Marcos acompañó por primera vez a Belén Esteban en un acto público ante los medios, generando especial atención durante el estreno de la nueva película de 'El Langui'. Según informó la plataforma informativa, la pareja se presentó en el photocall del evento, marcando la primera ocasión en la que la ex colaboradora televisiva posó junto a su marido de manera oficial y abierta ante las cámaras, destacando así la evolución pública de su relación y su deseo de compartir este aspecto de su vida personal.

El medio detalló que, tras muchos años de relación mantenida lejos de los focos, Belén Esteban manifestó de forma clara su decisión de dejar atrás el anonimato respecto a su vida conyugal. "Llevamos muchos años juntos y creo que ya es hora. O sea, ya tanto escondite no. Es mi marido y es una de las personas que más me apoyan en esta vida y que tienen que estar conmigo", afirmó la comunicadora. Este gesto de complicidad fue interpretado como una reafirmación de su vínculo sentimental en una etapa en la que Esteban prioriza su familia y su entorno más próximo.

De acuerdo con la publicación, la propia Belén compartió su postura actual acerca de su carrera televisiva, asegurando que no tiene intención de regresar a la pequeña pantalla en este momento. En declaraciones al medio, Esteban expresó: "Estoy muy feliz cuidando de mi marido, de mis amistades, de mi madre, de mi hija, de mí. Sobre todo de mí", precisando así sus prioridades actuales. También explicó que sigue vinculada profesionalmente a través de plataformas digitales, en especial Instagram, donde mantiene contacto con sus seguidores, aunque su vida profesional por ahora no incluye proyectos televisivos. "Sigo trabajando en Instagram pero televisión por ahora no quiero. Estoy muy bien, estoy muy feliz", puntualizó.

El recorrido profesional de Belén Esteban estuvo igualmente presente en sus declaraciones recogidas por el medio informativo, donde evidenció gratitud hacia los programas y cadenas en las que colaboró durante diferentes etapas de su trayectoria. La ex colaboradora señaló: "Yo estoy muy agradecida a Sálvame, muy agradecida a TEN, muy agradecida a Top Chef y muy agradecida ya después de todo el dolor que pasé a Telecinco, la verdad. Porque es verdad que los mejores años de mi vida los pasé en Telecinco". De esta manera, Esteban reconoció el impacto y el papel que estos espacios han desempeñado en su desarrollo profesional y personal.

El medio consignó además la actitud conciliadora de la comunicadora ante los cambios recientes en la televisión, como la nueva etapa mediática de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Al preguntarle sobre sus preferencias, Belén mencionó que prefiere el formato 'De viernes' en comparación con 'El Desafío', aunque admitió mantenerse informada sobre ambos programas: "Yo soy más de 'De viernes' que de 'El Desafío' pero es verdad que te saltan muchas cosas y lo ves. Yo me alegro mucho que ella esté contenta y feliz. Lo digo de corazón", manifestó sobre la actual situación de la pareja.

La atención mediática también alcanzó asuntos familiares del ámbito público, como la reconciliación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Informó el medio que Belén Esteban se pronunció sobre esta novedad, defendiendo el valor de la unidad familiar: "Yo me alegro de que una madre siempre se reconcilie con sus hijos. Yo creo que una madre y un padre son el motor de una familia. Yo no sé nada, pero me alegro muchísimo", sostuvo.

Durante el evento, según lo reportado por la fuente informativa, la imagen de Belén Esteban y Miguel Marcos juntos marcó un antes y un después en la presencia pública del matrimonio, ratificando el cambio de actitud de ambos sobre su vida privada. El entorno profesional y personal de Belén parece atravesar un momento de mayor estabilidad y proximidad a la esfera familiar, mientras deja temporalmente de lado la televisión convencional y mantiene una relación activa con el público a través de plataformas digitales.

El medio también subrayó la postura agradecida de la comunicadora hacia la prensa y sus compañeros de profesión, así como el recuerdo positivo de las distintas etapas televisivas que ha atravesado. La presencia de Miguel Marcos en el acto supuso un hito en la vida mediática de la pareja, mostrando un apoyo mutuo que Belén ha reiterado en varias ocasiones.

En suma, la ex colaboradora ha optado por dar prioridad a las relaciones personales, el bienestar propio y familiar, reconociendo abiertamente el respaldo de su entorno más cercano y valorando el papel de los medios con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, según publicó el medio informativo.