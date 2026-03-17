Suben las temperaturas en casi todo el país, hasta los 27ºC en Bilbao, y las olas ponen en aviso a cuatro provincias

Bilbao figura como una de las ciudades con temperaturas más altas en esta jornada, con previsiones que marcan hasta 27 grados Celsius, mientras otras regiones del país experimentan también un aumento térmico significativo. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este incremento no solo afecta a la mitad norte peninsular, sino que se extiende tanto a la Península como a Baleares, donde se superarán los seis grados centígrados de diferencia en zonas como el Cantábrico oriental, el Sistema Ibérico, el este del Sistema Central y el Pirineo. La agencia ha alertado, además, sobre la presencia de fenómenos adversos vinculados a rachas de viento y episodios de oleaje que complican la situación en varias provincias costeras.

De acuerdo con la predicción difundida por la AEMET, Cantabria, el País Vasco y la costa de Cádiz se mantienen en alerta por condiciones marítimas adversas, con olas que afectan la seguridad en estas áreas. La costa gaditana, en particular, se encuentra bajo aviso tanto por fuertes rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora —especialmente de levante en el Estrecho y las sierras circundantes— como por la previsión de oleaje. Estas condiciones se atribuyen a la combinación de altas presiones y flujos atmosféricos que dominan el entorno peninsular y balear, según publicó la AEMET.

El organismo estatal detalló que la estabilidad meteorológica persiste en la mayor parte del territorio, con cielos mayormente despejados. Solo se esperan intervalos de nubosidad baja durante horas matutinas en zonas como Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, el Estrecho y algunos puntos del litoral mediterráneo. En el suroeste peninsular, se anticipa la llegada de nubes medias y altas a lo largo del día.

En el ámbito insular, la situación meteorológica presenta matices diferentes. Tal como consignó la AEMET, el acercamiento de una depresión aislada en niveles altos (dana) en Canarias provoca cielos nubosos o parcialmente cubiertos, además de la ocurrencia de chubascos en las islas de mayor altitud. Se reporta la posibilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones localmente intensas, incluso con nevadas en las cumbres de las islas occidentales. En las islas orientales, el cielo permanecerá poco nuboso, aunque persiste el riesgo de presencia de polvo en suspensión tanto en Canarias como en el suroeste peninsular hacia el final del día.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET indicó que las máximas subirán de forma generalizada tanto en el territorio peninsular como en Baleares, mientras que en Canarias podrían registrarse descensos en las áreas más altas. El organismo especificó que además del incremento térmico diurno, las temperaturas mínimas experimentarán subidas notables en entornos de montaña, Galicia, el Estrecho y gran parte del tercio oriental peninsular, con especial relevancia en el Pirineo y las cumbres del Sistema Central e Ibérico. Por el contrario, se esperan descensos en los valores mínimos en regiones como el Ebro, el litoral cantábrico, el bajo Guadalquivir y en Baleares.

Junto a los ascensos térmicos, se prevén heladas débiles en el Pirineo, con probabilidad de que se extiendan de manera localizada a otras áreas de montaña y a la meseta norte, según publicó la AEMET. Las previsiones para Bilbao indican que los termómetros podrían alcanzar los 27 grados Celsius, posicionando a esta ciudad como una de las capitales provinciales con previsión de mayor temperatura mínima para la jornada.

Respecto al viento, la AEMET advirtió que en zonas como el Ampurdán y el este de Baleares predominará el viento moderado del norte, aunque el patrón cambiará progresivamente al este con tendencia a amainar. En Canarias, el viento soplará del norte, que terminará virando hacia el oeste y ganando intensidad en áreas expuestas, lo que podría provocar rachas muy fuertes. El resto del país experimentará brisas débiles de componentes este y sur, aunque en Alborán y el occidente andaluz se mantendrán moderadas, con intervalos de mayor fuerza y ráfagas intensas en Cádiz y el Estrecho. Sierras de provincias limítrofes podrían notar también ráfagas muy fuertes.

El aviso por fenómenos como el oleaje que afecta a Cantabria, el País Vasco y Cádiz responde al predominio de las altas presiones y a la orientación de los vientos en esas áreas. Las condiciones marítimas adversas han llevado a activar los protocolos de seguridad en las costas más afectadas, según detalló la AEMET.

La predicción para las próximas horas mantiene la línea de estabilidad generalizada, descontando las excepciones asociadas al viento intenso y al oleaje en las zonas ya mencionadas, así como la probabilidad de polvo en suspensión en Canarias y, hacia el final de la jornada, en el suroeste peninsular. También se anticipan algunas variaciones locales, como la entrada de nubes en el sudoeste de la península y posibles precipitaciones en las islas canarias más afectadas por la dana. Por otra parte, la AEMET avisó de que, en términos generales, la climatología de los próximos días en la Península y Baleares seguirá marcada por las altas presiones, con cielos mayormente despejados excepto en áreas concretas donde la nubosidad podría hacer acto de presencia en momentos puntuales.