La AEPD lanza 'Los deepfakes no son una broma', una iniciativa que llama a actuar con "prudencia" en Internet

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado la iniciativa 'Los deepfakes no son una broma' para concienciar acerca de la creación y difusión de contenidos generados mediante técnicas de deepfake, y en la que llama a actuar con "prudencia" en el entorno digital.

Así lo ha dado a conocer este martes la AEPD, que ha explicado que los 'deepfakes' son contenidos generados mediante algoritmos de inteligencia artificial (IA) que pueden replicar con gran realismo la voz, el rostro o los gestos de una persona. "Esta tecnología, que también tiene aplicaciones legítimas, puede ser utilizada de forma inadecuada para intentar suplantar, humillar o desacreditar a una persona", ha señalado

De este modo, la iniciativa cuanta con un eje central, un vídeo divulgativo en el que, a través de un ejemplo práctico, se muestra cómo la IA puede generar contenidos audiovisuales realistas a partir de una simple fotografía. En el vídeo se presenta una simulación en pantalla dividida para, a continuación, transmitir que se trata de un montaje realizado con inteligencia artificial, en este caso, con consentimiento.

El presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, ha afirmado que "la inteligencia artificial es una herramienta que puede contribuir al progreso social, pero su utilización debe ir acompañada de información y responsabilidad". "Manipular imágenes de terceros con IA no es algo neutro, incluso en contextos aparentemente banales, y exige una valoración rigurosa. Este vídeo es una invitación a reflexionar y actuar con prudencia en el entorno digital", ha destacado.

La Agencia recuerda la necesidad de informarse sobre el funcionamiento de la IA y sus implicaciones legales, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos que los deepfakes pueden tener en la vida personal, profesional o social de las personas afectadas.

Al mismo tiempo, llama a solicitar consentimiento siempre que se vayan a utilizar imágenes o datos personales de terceros y aconseja contrastar la información antes de difundir contenidos que puedan ser falsos o manipulados.

Esta iniciativa se suma a diversos materiales que la Agencia ha lanzado en los últimos meses y que ofrecen orientaciones prácticas para la ciudadanía en el uso de la IA, como 'El uso de imágenes de terceros en sistemas de inteligencia artificial y sus riesgos visibles e invisibles', que analiza el impacto de subir, transformar o generar contenidos visuales a partir de la imagen de una persona, y 'Cuidado con lo que le confÍAs', que recoge consejos para un uso seguro, responsable y consciente de esta tecnología.