Agencias

Kuwait detiene a 16 personas por supuesta pertenencia a Hezbolá y planes para "desestabilizar la seguridad"

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Las autoridades de Kuwait han anunciado la detención de 16 personas, entre ellas dos libaneses, por supuesta pertenencia al partido-milicia chií libanés Hezbolá y planes para llevar a cabo "un sabotaje" con el objetivo de "desestabilizar la seguridad" del país asiático.

El Ministerio del Interior kuwaití ha indicado en un comunicado que "el grupo buscaba desestabilizar la seguridad del país y reclutar a individuos para que se sumaran a la organización terrorista", antes de agregar que existía "un complot bien organizado para un sabotaje".

"El plan buscaba socavar la soberanía y estabilidad del país, propagar el caos y afectar al orden público, lo que suponía una amenaza directa a la seguridad nacional y la de los ciudadanos, residentes y recursos del Estado", ha sostenido a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, ha apuntado que las fuerzas de seguridad han incautado arma de fuego y municiones, además de drones, aparatos de comunicación, banderas y fotografías "pertenecientes a organizaciones terroristas", así como "narcóticos" y dinero en efectivo.

"Las fuerzas de seguridad continúan sus esfuerzos para perseguir a cualquier con lazos con estos grupos terroristas", ha detallado, al tiempo que ha insistido en que "la seguridad y la soberanía del Estado de Kuwait es una línea roja que no puede ser cruzada".

"Cualquier intento de cooperar, apoyar, simpatizar o financiar a organizaciones terroristas extranjeras a costas de la seguridad nacional recibirá una respuesta firme y decisiva. No habrá piedad con ninguna parte implicada en actos que amenacen la seguridad y la estabilidad del país", ha zanjado.

Las autoridades kuwaitíes han asegurado durante los últimos días haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.

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