Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que Golamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, resultó muerto tras un ataque ocurrido el lunes en Teherán, que también provocó el fallecimiento de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El anuncio de esta segunda víctima se realizó pocas horas después de que el Ejército israelí informara sobre la muerte de ambos altos cargos en el contexto de la ofensiva que tanto Estados Unidos como Israel mantienen desde hace más de dos semanas contra territorio iraní. Según publicó la agencia Mehr y recogió el medio, las autoridades iraníes atribuyen el bombardeo a fuerzas estadounidenses e israelíes.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, lamentó el deceso de Alí Lariyani mediante un comunicado replicado por la agencia de noticias Mehr, destacando su papel como "figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la República Islámica". Pezeshkian sostuvo que la muerte de Lariyani representa, según sus palabras, "la recompensa a sus incansables esfuerzos durante todos estos años".

En la misma declaración, el presidente advirtió que "una severa venganza aguarda a los terroristas criminales que mancharon sus sucias manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes mártires de la tierra santa de Irán, durante los recientes ataques terroristas". Esta advertencia por parte del jefe del Ejecutivo subraya la postura oficial iraní ante la ofensiva coordinada por fuerzas extranjeras y anticipa una posible respuesta a los responsables del bombardeo.

Según detalló la agencia de noticias Mehr, las muertes de Lariyani y Soleimani ocurrieron en el contexto de un incremento de la violencia en el país, tras más de dos semanas de acciones militares atribuidas a la cooperación entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en suelo iraní. La capital del país, Teherán, se convirtió nuevamente en blanco de bombardeos, lo que ha puesto en alerta a las estructuras de seguridad y defensa.

Alí Lariyani era responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, órgano clave para la política interna y externa de Irán, y cuyo titular coordina tanto cuestiones militares como de inteligencia. Su muerte, reportó la agencia Mehr según consignó el medio citado, supone la desaparición de una figura con larga trayectoria en el aparato estatal y con peso específico en la toma de decisiones del gobierno iraní.

En el caso de Golamreza Soleimani, confirmado también por la Guardia Revolucionaria según publicó la misma agencia, se trataba del comandante de las fuerzas Basij, una organización vinculada directamente con la protección del régimen y con actividades de control social y movilización paramilitar. La pérdida de Soleimani representa otra baja significativa para la estructura de defensa y seguridad del país asiático en un momento de tensión militar.

El bombardeo que resultó en la muerte de ambas figuras se enmarca, informaron los medios iraníes, en la escalada de enfrentamientos y respuestas cruzadas entre las fuerzas armadas iraníes y las operaciones de Estados Unidos e Israel en la región. El liderazgo político y militar del país se enfrenta así a un nuevo escenario en el cual la eliminación de dirigentes relevantes obliga a reconsiderar estrategias tanto de protección interna como de política regional.

La agencia Mehr también reportó que los ataques recientes han sido presentados por las autoridades iraníes como actos de terrorismo y han puesto de manifiesto la determinación oficial de responder con contundencia a futuras agresiones. Según la declaración oficial difundida tras el ataque, el Ejecutivo del país sostiene que "no cabe duda de que una severa venganza aguarda" a quienes participaron directa o indirectamente en las acciones que causaron la muerte de los altos cargos.

Luego del anuncio de las muertes, las instancias de seguridad aumentaron la vigilancia en puntos estratégicos de Teherán y en otras regiones del país, enfocándose en la contención de posibles nuevas ofensivas y el incremento de la presencia militar en puntos sensibles, informaron medios iraníes.

El bombardeo en Teherán constituye uno de los ataques de mayor perfil contra figuras dirigentes iraníes en los últimos meses, con repercusiones inmediatas en el discurso oficial del gobierno y en la actitud de los organismos de seguridad y la estructura militar. Las consecuencias de estas muertes, según lo señalado por las fuentes oficiales y replicado en diferentes comunicados, pueden repercutir tanto en el ámbito interno, con la reorganización de mandos, como en la perspectiva de la política exterior de Irán en el contexto de su confrontación con Estados Unidos e Israel.

El presidente Pezeshkian hizo hincapié en la relevancia de la figura de Lariyani en el desarrollo de la República Islámica y resaltó la importancia de los servicios prestados por el ex secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Tanto la comunidad política como las fuerzas armadas han reiterado en sus pronunciamientos la intención de identificar y castigar a los responsables del bombardeo, mientras la atención nacional e internacional se concentra en la respuesta que Irán decida implementar en los próximos días, según reportó la agencia Mehr.