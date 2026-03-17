El Ministerio de Sanidad abre consulta pública para reformar la ley de profesiones sanitarias

La apertura para la recepción de comentarios por correo electrónico estará disponible hasta el 1 de abril de 2026, ofreciendo un extenso periodo para que todos los interesados participen en el proceso de actualización de la regulación sanitaria en España. A través de este canal oficial, la ciudadanía, los colectivos y las entidades pueden aportar propuestas sobre la modernización del marco normativo, la formación profesional y la organización de los recursos humanos del sector sanitario. El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha esta iniciativa como parte de un esfuerzo más amplio para adaptar la legislación a las transformaciones evidenciadas en el ámbito médico y académico en los últimos años.

Según detalló el Ministerio en su comunicación oficial, la consulta pública se ha abierto sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, que regula las profesiones sanitarias en España. El medio destaca que esta ley constituye el marco legal básico para el ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas, incorporando aspectos relacionados con la formación, el desarrollo profesional y las relaciones entre profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud. Desde la jornada del miércoles 18 de marzo, tanto personas individuales como organizaciones y asociaciones pueden remitir sus observaciones al buzón electrónico 'proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es', según reportó el Ministerio de Sanidad.

El alcance de la revisión responde a la necesidad de aggiornar la regulación en línea con las reformas previstas para la gestión de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Según publicó el Ministerio de Sanidad, se pretende incorporar modificaciones motivadas por el desarrollo del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, buscando mayor coherencia en el marco jurídico aplicable a los profesionales. La actualización contempla no solo mejorar la gestión y selección de recursos humanos, sino también adaptar la regulación de la formación especializada y la formación continua a los cambios recientes en los ámbitos académico y organizativo.

En la exposición de motivos, el Ministerio subraya que una normativa actualizada permitiría reforzar la coherencia regulatoria y responder a las necesidades actuales del sistema sanitario. Los cambios en el marco académico desde 2003 son relevantes: destaca la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y la consecuente adaptación de los títulos universitarios a los actuales marcos de cualificación. Estas transformaciones académicas y organizativas generan la necesidad de revisar el marco normativo vigente para asegurar su consonancia con el contexto nacional y europeo, informó el Ministerio.

El proceso de actualización incluirá una revisión de la regulación de la formación sanitaria especializada, prestando atención tanto a la evolución experimentada por el sistema después de la aprobación de la ley, como a los procedimientos administrativos vinculados a su gestión. Esta revisión busca facilitar su adaptación a los requerimientos presentes de la profesión y los estándares internacionales, consignó el Ministerio de Sanidad.

Las contribuciones recibidas en esta fase de Consulta Pública Previa serán utilizadas para identificar prioridades y aspectos esenciales que deben considerarse en la futura reforma. Según comunicó el Ministerio de Sanidad, el objetivo es que las aportaciones de la ciudadanía y las organizaciones enriquezcan el proceso de elaboración legal, permitiendo que la reforma responda tanto a las necesidades de los profesionales como al contexto dinámico del sistema sanitario.

Las recomendaciones y opiniones enviadas hasta el 1 de abril de 2026 se evalúan en el contexto de las adaptaciones necesarias tras los cambios estructurales del sistema sanitario desde la promulgación de la Ley en 2003. Según reiteró el Ministerio, la revisión contempla los efectos de la adaptación a marcos como el Espacio Europeo de Educación Superior y el impacto de los nuevos procedimientos formativos. El Ministerio valora el conocimiento de quienes operan y participan en el sistema, orientando el proceso de reforma hacia una normativa más adecuada y flexible ante las demandas presentes y futuras.

El Ministerio de Sanidad destacó que esta iniciativa proporciona la oportunidad de mejorar los mecanismos de formación continuada y desarrollo profesional, alineando el sistema con la realidad académica y asistencial. De acuerdo con la información disponible, el proceso se encuentra estructurado para recoger una amplia diversidad de opiniones, incrementando la transparencia y calidad del diseño legal. Además, el contexto de la reforma del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud refuerza la pertinencia de la actualización legislativa, según detalló el Ministerio.

La consulta pública se configura como una instancia participativa, abierta y prolongada, invitando a ciudadanos, organizaciones y entidades interesadas a influir en la regulación que enmarca una de las áreas clave de los servicios públicos en España. La posibilidad de aportar durante un periodo tan extenso permite la elaboración de propuestas fundamentadas y la inclusión de actores diversos en el debate, según consigna el Ministerio de Sanidad.

A lo largo del tiempo restante hasta abril de 2026, la recepción de aportaciones permanece accesible mediante la dirección oficial indicada, y se espera que el resultado de este proceso incida en una regulación que mejore la ordenación profesional, la adecuación formativa y la gestión de recursos humanos en el sistema sanitario nacional, conforme a la visión expresada por el Ministerio en su exposición oficial.