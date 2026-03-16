VÍDEO: Trump respalda la ofensiva israelí en Líbano y la "rápida eliminación" de Hezbolá

En una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió detalles de una conversación mantenida con un conocido cuya familia reside en el Líbano y expresó su sorpresa ante la capacidad de los ciudadanos para adaptarse a situaciones de conflicto. A partir de este comentario personal, Trump argumentó que existen lugares como Ucrania y Líbano donde las personas continúan residiendo a pesar de los constantes bombardeos y la violencia. Sobre ese trasfondo, Trump respaldó de forma explícita la ofensiva militar llevada a cabo por Israel en territorio libanés y justificó los ataques en curso por parte del Estado israelí.

Según publicó Europa Press, Trump declaró durante la rueda de prensa que "Hezbolá es un gran problema. Está siendo eliminado rápidamente". Con esta afirmación, el mandatario norteamericano enfatizó la rapidez con la que, a su parecer, las posiciones del partido-milicia libanés están siendo reducidas en el contexto de la incursión militar israelí sobre suelo libanés. Esta declaración tuvo lugar al responder preguntas específicas sobre el apoyo del gobierno estadounidense a los recientes bombardeos efectuados por Israel, así como la posibilidad de que las fuerzas armadas israelíes amplíen una ofensiva terrestre en el Líbano.

A lo largo de la rueda de prensa, Trump insistió en que Hezbolá ha representado desde hace tiempo una dificultad considerable para la estabilidad en la región. El medio Europa Press recogió sus palabras cuando expresó: "Sé que Hezbolá es un problema. Lleva tiempo siendo un problema". Con estas frases, el presidente contextualizó su respaldo a las acciones actuales de Israel en la frontera norte y en territorio libanés, asegurando que considera legítimas las justificaciones esgrimidas para los operativos militares.

Durante la intervención, Trump también relató la conversación con una figura relevante y con recursos económicos que, según él mismo, tiene familiares residentes en Líbano. Manifestó sorpresa por el hecho de que la vida cotidiana se desarrolle en ese país a pesar del entorno hostil. "Se han acostumbrado a que haya bombardeos (...). También hay gente que vive en Ucrania. Podrías pensar que nadie viviría en Ucrania, pero viven allí", afirmó el presidente de acuerdo con Europa Press. El mandatario utilizó estos testimonios para ilustrar la resiliencia de las poblaciones afectadas por situaciones de violencia prolongada.

En relación a la ofensiva israelí, Trump subrayó el apoyo de su administración, refiriéndose a la eliminación rápida de posiciones de Hezbolá como una respuesta necesaria frente a lo que describió como un peligro latente en la zona. Europa Press detalló que el presidente norteamericano, al ser consultado por la posibilidad de una expansión de la operación militar terrestre israelí en Líbano, se limitó a reiterar su comprensión sobre la naturaleza persistente del conflicto y el respaldo estadounidense a las acciones de Israel.

Durante la conferencia, la atención se centró en el papel de Estados Unidos como aliado estratégico de Israel y en la valoración de la amenaza que, a juicio del mandatario, representa Hezbolá. El medio Europa Press reportó que no se ofrecieron adelantos acerca de cambios inminentes en la política de apoyo militar o diplomático por parte de Washington, aunque la retórica empleada por Trump destacó la alineación con las iniciativas israelíes frente al grupo militante libanés.

Las declaraciones del presidente se produjeron en un contexto de escalada de tensiones en la región, con operaciones militares israelíes activas y la intensificación de los enfrentamientos en la zona fronteriza entre Israel y Líbano. Según Europa Press, Trump optó por centrar su discurso en la necesidad de enfrentar lo que describió como amenazas para la seguridad de Israel y subrayó que su administración observa con atención la evolución de la operación militar.

El respaldo de Trump a la ofensiva de Israel se da en un escenario donde diversas potencias y organismos internacionales han manifestado preocupación frente a la posibilidad de una intensificación del conflicto. Europa Press consignó que el mandatario no abordó durante la conferencia la postura de los organismos multilaterales ni las posibles repercusiones para la población civil libanesa, limitando sus declaraciones a justificar la actuación israelí y a señalar la persistencia del desafío que, según su perspectiva, Hezbolá implica para la región.

Según lo reportado por Europa Press, durante la intervención no se dieron detalles adicionales sobre el alcance de la presencia militar estadounidense en la zona, ni sobre posibles mediaciones diplomáticas para la resolución del conflicto. Las manifestaciones del presidente estadounidense se orientaron a reiterar la postura de apoyo incondicional hacia las medidas adoptadas por Israel en su enfrentamiento directo con Hezbolá.

Trump no confirmó si la Casa Blanca prevé modificar sustancialmente su política hacia Oriente Medio a raíz de los hechos recientes, pero dejó en claro su percepción de que los bombardeos y la presión militar sobre Hezbolá constituyen una respuesta que cuenta con el visto bueno del gobierno de Estados Unidos. Esta línea argumental, detalló Europa Press, se mantuvo a lo largo de la rueda de prensa, en la que Trump situó al grupo libanés como uno de los focos prioritarios en la agenda de seguridad compartida con Israel.

Las imágenes y los registros audiovisuales de la conferencia están disponibles a través de Europa Press Televisión, según indicó el medio en su cobertura, e incluyen los fragmentos en los que el presidente expone tanto sus impresiones personales sobre la vida en zonas de conflicto como su defensa de la intervención militar israelí en territorio libanés.