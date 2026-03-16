Sánchez envía su pésame a las familias de las dos mujeres asesinadas en Cantabria y Huesca

El Ministerio de Igualdad elevó a trece la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y a un total de 1.356 desde 2003, después de confirmar dos nuevos feminicidios este lunes, correspondientes a los casos de Cantabria y Huesca. Según consignó Europa Press, estas muertes impactaron en ambas provincias y llevaron a la convocatoria de un comité de crisis para evaluar la situación.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró el respaldo institucional frente a estos crímenes. Mediante un mensaje publicado en la red social X, Sánchez expresó: "Todo mi cariño y mi más sentido pésame para las familias de las mujeres asesinadas en Cantabria y Huesca, víctimas de la violencia de género". Asimismo, reafirmó el compromiso del Ejecutivo al indicar que no se dará "ni un paso atrás hasta lograr que todas las mujeres vivan libres, seguras, sin miedo". El presidente recordó también la existencia del número 016, dedicado a la atención de las víctimas de violencia de género.

El departamento que encabeza Ana Redondo confirmó oficialmente la muerte de la mujer en Cantabria, de 64 años, cuyo cadáver fue hallado el sábado 14 de marzo en la localidad cántabra de Pedreña. Por otro lado, el caso de Huesca corresponde a una mujer de 53 años que, según el ministerio, fue presuntamente asesinada por su pareja, un hombre de 63 años, el 17 de enero de 2026. Europa Press detalló que no existían denuncias previas de violencia de género en el entorno del presunto agresor.

En respuesta al contexto de incremento de estos crímenes, Igualdad convocó para este martes 17 de marzo un comité de crisis destinado a analizar los asesinatos machistas sucedidos durante el mes de febrero, informó Europa Press citando fuentes ministeriales. En lo que va de marzo, se han producido dos homicidios confirmados con características de violencia machista, incrementando la inquietud social y la presión sobre los organismos responsables de la protección y prevención.

Europa Press recordó que la recopilación oficial de datos sobre violencia de género comenzó en 2003, lo que ha permitido mantener un seguimiento preciso de la evolución del fenómeno en todo el país. Estas estadísticas, que ahora superan el umbral de las 1.350 víctimas mortales, sirven como base para el diseño de políticas públicas y acciones institucionales destinadas a combatir la violencia contra las mujeres.

El mensaje del presidente del Gobierno y la actuación del Ministerio de Igualdad reflejan la prioridad gubernamental dada a la erradicación de la violencia machista y al apoyo integral a las víctimas y sus entornos. La mención al número de atención 016 busca asegurar que cualquier persona que necesite ayuda sepa dónde acudir, según publicó Europa Press. Además, la reunión del comité de crisis se inscribe en la dinámica de evaluación y ajuste permanente de los protocolos para la prevención y protección ante conductas de este tipo.

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press resaltaron la importancia de las acciones institucionales coordinadas para enfrentar la violencia de género, así como la necesidad de visibilizar cada caso y sus circunstancias, independientemente de la existencia previa de denuncias o antecedentes en los registros policiales o judiciales.

La preocupación institucional y social ha quedado reflejada en los mensajes públicos y en la decisión de reforzar la vigilancia y el análisis sobre este tipo de delitos, según avanzó Europa Press. El análisis de los datos y las circunstancias de los crímenes forma parte de los mecanismos nacionales orientados a la prevención y reducción del número de víctimas mortales por violencia de género en España.