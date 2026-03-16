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OPPO amplía la serie A6 con los modelos A6 5G y 4G, y A6x 5G y 4G, con baterías de hasta 6.550 mAh

La compañía china lanza dispositivos con alto nivel de autonomía, carga rápida y resistencia, procesadores eficientes y pantallas ultra brillantes de 120Hz, junto a precios competitivos y opciones de compra con accesorios incluidos, según destaca Eason Xu, su directivo

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OPPO incorpora para sus nuevos modelos A6 y A6x la certificación SGS que avala su resistencia al polvo y al agua, al tiempo que la serie presenta opciones que alcanzan grados de protección IP66, IP68 e IP69 en el A6, y protección IP64 en el A6x, según destacó Eason Xu, director de marketing de producto de la compañía. A partir de allí, la empresa china se ha enfocado en presentar sus nuevos smartphones dentro de la serie A6 —los modelos A6 5G y 4G, y A6x 5G y 4G—, que incluyen baterías de gran capacidad, tecnología de carga rápida y pantallas ultra brillantes de 120 Hz, de acuerdo con la información difundida por Europa Press.

Según detalló Europa Press, OPPO sumó estos dispositivos a la expansión de la serie, que ya incluía el OPPO A6 Pro 5G, equipado con una batería de 6.500 mAh, pantalla AMOLED capaz de alcanzar hasta 1.400 nits y herramientas de inteligencia artificial. Con este lanzamiento, el fabricante chino mantiene su apuesta por la autonomía, integrando en esta generación baterías que, en los A6 4G y 5G, llegan a los 6.550 mAh y se acompañan de carga rápida SUPERVOOC de 45 W. Los modelos A6x, tanto en su variante 5G como 4G, incorporan baterías de 6.100 mAh con una carga rápida de 15 W. De acuerdo con las declaraciones atribuidas a la propia marca por Europa Press, la vida útil esperada de estas baterías ronda los cinco años para los modelos A6 y tres años para los A6x.

La autonomía se complementa con procesadores adaptados a cada versión. Los modelos con conectividad 5G integran el chip MediaTek Dimensity 6300, mientras que los modelos 4G incluyen el Snapdragon 685 4G y la GPU Adreno. Europa Press reportó que OPPO agregó el sistema SuperCool VC, diseñado para optimizar el rendimiento y la temperatura del SoC, permitiendo así una operación sostenida en sesiones prolongadas de uso y juegos. Adicionalmente, las funciones 'AI GameBoost' y 'AI LinkBoost 3.0', exclusivas de OPPO, permiten elevar la eficiencia energética y la experiencia de red. 'AI GameBoost' se ocupa de distribuir de manera eficiente los procesos para mejorar el rendimiento, mientras que 'AI LinkBoost 3.0' combina una antena de 360 grados con una selección de red dinámica asistida por inteligencia artificial, lo que facilita la estabilidad de la conexión en tiempo real.

Entre las características adicionales, la serie A6 incorpora el modo 'Splash Touch', que facilita el uso del dispositivo ante la presencia de sudor o humedad en la pantalla, según destacó Europa Press. Todas las variantes cuentan con pantalla Ultra Bright de 120 Hz, lo que habilita una experiencia visual más fluida especialmente durante desplazamientos y navegación. La protección SGS mencionada al inicio, extiende tranquilidad a los usuarios para el uso cotidiano bajo diferentes escenarios.

En cuanto a presentación y precios, Europa Press consignó que el OPPO A6 5G está disponible en los colores 'Sapphire Black' y 'Aurora Gold', y se comercializa en la configuración de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, fijada en 279 euros. Dentro de la gama A6x 5G, los colores de lanzamiento son 'Black Purple', 'Ice Blue' y 'Violet Purple', y se puede adquirir la versión con 4 GB de RAM y 128 GB por 179 euros, y otra con 6 GB y 256 GB por 249 euros. El A6 4G, también en 'Sapphire Black' y 'Aurora Gold', se lanza en la configuración de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, al precio de 229 euros. En el marco de una promoción especial, este modelo incluye de regalo los auriculares Enco Buds 3 y un cargador de 45 W. Por último, el A6x 4G, posicionado como la alternativa más económica, se comercializa en tonos 'Plum Purple', 'Black Purple' e 'Ice Blue', con versiones de 4 GB + 128 GB por 129 euros, y 6 GB + 128 GB por 149 euros.

"La Serie A6 trae el rendimiento y el diseño de nivel insignia a todos los segmentos. Con baterías de gran capacidad y procesadores de última generación que lideran su gama de precios, la serie garantiza un uso diario y un entretenimiento fluidos", afirmó Eason Xu y recogió Europa Press. OPPO amplía así la oferta de la serie A6, que ya integraba el A6 Pro 5G presentado previamente con autonomía destacada, pantalla AMOLED de alto brillo, resistencia y componentes respaldados por las certificaciones correspondientes.

La apuesta de la serie A6 por la autonomía y la consistencia destaca dentro del catálogo de la empresa, que distribuye dispositivos con capacidades de batería que superan la media de la industria. Europa Press informó que los usuarios podrán acceder a alternativas que, según la configuración y modelo elegido, priorizan tanto la potencia como la resistencia física del equipo, además del soporte de accesorios incluidos con algunos de los dispositivos.

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