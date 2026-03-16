Lariyani insta a los países islámicos a elegir entre apoyar a EEUU e Israel o al Irán musulmán

Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, cuestionó el papel de las naciones islámicas en el actual contexto regional, poniendo especial énfasis en su futuro, lealtades y el sentido de unidad frente a la ofensiva militar combinada de Estados Unidos e Israel contra el país persa. “Pensad en vosotros mismos y en el futuro de la región solo un minuto. Irán es vuestro benefactor y no tiene aspiraciones de dominación”, instó el alto funcionario en un mensaje publicado en redes sociales, citado por diversos medios, según informó la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, Lariyani emplazó a los gobiernos musulmanes de todo el mundo a tomar una decisión consciente sobre su respaldo internacional, en el marco del conflicto abierto a raíz del 28 de febrero, cuando se intensificó la campaña de bombardeos por parte de Washington y Tel Aviv sobre territorio iraní. El dirigente planteó que las acciones y las decisiones actuales de los países islámicos deben medirse a la luz de los ideales religiosos y principios históricos del islam. En ese sentido, resaltó una cita del Profeta Mahoma: “Si no responden al clamor de un musulmán, no eres musulmán”, agregando la pregunta retórica: “¿Qué tipo de musulmán es éste?”, para subrayar su argumento y cuestionamiento.

Según publicó Europa Press, el responsable iraní destacó que la unidad entre naciones islámicas constituye la base fundamental para asegurar su seguridad, independencia y prosperidad colectiva. “La unidad de la nación islámica, con todo su poderío, es la garantía de la seguridad, excelencia e independencia de los países”, afirmó Lariyani en la misiva dirigida tanto a los líderes como a la opinión pública de la región islámica.

El funcionario centró parte de su mensaje en la lealtad percibida por parte de Estados Unidos hacia sus aliados en el Medio Oriente. Recordó a los gobernantes islámicos que “Estados Unidos no os guarda lealtad y que Israel es vuestro enemigo”, reforzando la idea de que, según su perspectiva, Irán representa a un aliado genuino “sin aspiraciones de dominación” y que busca la defensa de los intereses comunes de la comunidad musulmana.

En relación con la escalada militar iniciada tras el 28 de febrero, el dirigente iraní abordó la represalia de Irán contra posiciones estadounidenses ubicadas en países árabes del Golfo Pérsico. Describiendo estos ataques como reacciones a la presencia y operaciones estadounidenses, Lariyani señaló que algunos Estados en la región han calificado a Irán de enemigo precisamente debido a estos actos. El funcionario planteó el dilema sobre el rol de las bases estadounidenses en esos países: “¿Debe Irán permitir los ataques desde las bases estadounidenses en vuestros países?”, cuestionó, según consignó Europa Press.

Asimismo, Lariyani insistió en que la situación actual no admite ambigüedades, sugiriendo que existen solo dos bandos claramente definidos: “en un bando están Estados Unidos e Israel y en el otro, el Irán musulmán y las fuerzas de la resistencia. ¿En qué lugar estáis?”, inquirió el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, haciendo una apelación directa a la decisión política y moral de los Estados islámicos, informó Europa Press.

Europa Press detalló que el mensaje de Lariyani busca generar un debate interno en los países musulmanes sobre la coherencia entre su discursiva religiosa, el posicionamiento internacional y las acciones efectivas ante lo que considera una agresión regional. Su llamado pone sobre la mesa tanto la percepción de Irán como “benefactor” de la región y defensor de la soberanía islámica, como la urgencia de unificar posturas en un contexto marcado por ofensivas militares y tensiones diplomáticas entre occidente y el mundo musulmán.